Tiziano Ferro compleanno. Ebbene sì, uno dei cantautori più popolari e talentuosi del nostro paese nonché il più amato e di successo tra quelli esplosi in questo millennio (nel 2001 con il singolo Xdono per la precisione) compie oggi gli anni.

41 anni ( è nato il 21 febbraio del 1980) di cui esattamente venti passati sui palcoscenici di tutto il mondo. In attesa di scoprire come Tiziano Ferro festeggerà questo importante anno che segna per l’appunto vent’anni esatti di carriera (probabilmente con una nuova versione del singolo Xdono, con un testo riscritto per l’occasione e, forse con qualche inedito), abbiamo deciso di omaggiarlo con un articolo che racconta i suoi incontri, i suoi numeri, le sue collaborazioni e i premi vinti.

