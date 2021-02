Tiziano Ferro canzoni la playlist su Spotify. In occasione del 41esimo compleanno di Tiziano abbiamo deciso di omaggiare il cantautore di Latina non solo con questo articolo che riassume traguardi e conquiste di questi vent’anni di carriera (lo trovate qui) ma anche con una carrellata di canzoni meno note nel suo repertorio o scritte da Ferro per alcune donne della musica italiana.

Scegliere le canzoni non è stato facile perché dai dischi pubblicati in questi vent’anni di carriera dall’artista spesso sono stati estratti più della metà dei brani contenuti negli stessi, noi siamo andati a cercare quelli più particolari ma anche quelle che, a nostro gusto, meritavano di essere dei singoli (per esempio dall’ultimo album la splendida Il destino di chi visse per amare).

Sono 14 canzoni le canzoni scelte e inserite nella nostra playlist. A questi brani abbiamo aggiunto anche 10 brani cantati da 10 diverse donne della musica italiana, tutte canzoni ovviamente scritte per loro da Tiziano Ferro.

Cosa aspettate… cliccate su continua e scoprite le canzoni e ascoltate la playlist celebrativa. Buon ascolto!