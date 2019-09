Tiziano Ferro Accetto miracoli testo e audio del nuovo singolo del cantautore che è in radio, negli store digitali e sulle piattaforme streaming da Venerdì 20 settembre.

Il brano è il secondo estratto dall’omonimo album la cui uscita è prevista per il 22 novembre 2019 su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia).

Come il primo singolo, Buona (Cattiva) Sorte, anche Accetto Miracoli è stata prodotta da Timbaland e presenta una nuova sfaccettatura dell’album in uscita. Il brano è firmato dallo stesso Tiziano insieme a Giordana Angi e Antonio Iammarino.

Una ballad intensa nella quale la passione interpretativa di Tiziano torna a intrecciarsi con la sua scrittura, viscerale e potente. Ecco come ne parla il cantautore…

“La canzone prende in esame il rapporto con il proprio destino parlando dell’argomento in maniera aperta, senza una connotazione necessariamente religiosa: a volte dobbiamo essere capaci di consegnarci al nostro destino, senza forzarne l’andamento, e quando ci affidiamo a quello che ognuno chiama come vuole – Dio, Universo, potere superiore – poi le cose vanno molto bene, i miracoli accadono”.

TIZIANO FERRO ACCETTO MIRACOLI TESTO E AUDIO

Non mi toccare che ti odio

non cancellarmi, perché ho bisogno

di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno

e riderò finché non passa

e ti capisco, perché è la stessa

malinconia di quando tutto torna

e niente resta

cosa ti lascio di me

e di te cosa prendo

prendo un tatuaggio

prendo quella sera

prendo questa lacrima

e cosa mi lasci di te

e di me tu cosa prendi

scegli una canzone, scegli il mio silenzio

scelgo di non rivederti

Nasce dal colore di una rosa appassita un’altra vita

poche idee o sempre le stesse

prometto basta promesse

e ho cambiato, ho cambiato

e anche fosse l’ultima fermata

lascio la mia vita

molto meglio di come l’ho trovata

fermo agli ostacoli

accetto miracoli

Andiamo altrove, ma torneremo

non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno

non temi neanche Dio

spero ti perdoni lui almeno

lo avevo già previsto

le conseguenze sono tue

ti avevo avvisato per l’ultima volta

e con questa sono due

Nasce dal colore di una rosa appassita un’altra vita

poche idee o sempre le stesse

prometto basta promesse

e ho cambiato, ho cambiato

e anche fosse l’ultima fermata

lascio la mia vita

molto meglio di come l’ho trovata

di come l’hai lasciata

come l’hai lasciata

E con tutto ciò che ho visto è difficile capire se esisto

e nonostante tutto ora mi guardo e poi mi chiedo

dove vai

fermo agli ostacoli

accetto miracoli

TIZIANO FERRO TOUR 2020

Tiziano Ferro sarà in tour negli stadi italiani con TZN2020 a partire da fine maggio dell’anno prossimo. Ecco le date:

30 maggio Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro

5 e 6 giugno a Milano Stadio San Siro

11 giugno a Torino Stadio Olimpico

14 giugno a Padova Stadio Euganeo

17 giugno a Firenze Stadio Franchi

20 giugno ad Ancona Stadio Del Conero

24 giugno a Napoli Stadio San Paolo

27 giugno a Messina Stadio San Filippo

3 luglio a Bari Stadio San Nicola

7 luglio a Modena Stadio Braglia

11 luglio a Cagliari Fiera

15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma

