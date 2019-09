Si avvicina sempre più il giorno dell’uscita del nuovo album di Tiziano Ferro Accetto Miracoli che, come noto, vedrà la luce il 22 novembre prossimo, e che è stato anticipato dal singolo Buona (Cattiva) Sorte un brano a cui il pubblico ha reagito in maniere tiepida.

Il cantautore ha annunciato ora sui propri canali social che il 20 settembre uscirà il nuovo singolo, intitolato Accetto Miracoli, cambiando la propria scelta rispetto a quanto aveva anticipato nel mese di luglio, In mezzo a questo inverno (leggi qui).

Per Tiziano Ferro Accetto Miracoli sarà il singolo che lo porterà verso l’uscita dell’album. Il brano è stato scritto nel testo da Tiziano Ferro mentre la musica porta la firma di Giordana Angi e Antonio Iammarino (Qui il nostro articolo con tutti gli autori dell’album).

TIZIANO FERRO – ACCETTO MIRACOLI

“La canzone prende in esame il rapporto con il proprio destino parlando dell’argomento in maniera aperta, senza una connotazione necessariamente religiosa: a volte dobbiamo essere capaci di consegnarci al nostro destino, senza forzarne l’andamento, e quando ci affidiamo a quello che ognuno chiama come vuole – Dio, Universo, potere superiore – poi le cose vanno molto bene, i miracoli accadono”.

Così Tiziano Ferro racconta il nuovo brano, una ballad prodotta da Timbaland e che mette in risalto un’altra sfumatura del nuovo disco.

Buona (Cattiva) Sorte ha rappresentato per Tiziano Ferro un deciso cambio di rotta rispetto al passato più recente. Un brano moderno, dal suono decisamente internazionale, ma allo stesso tempo con richiami al soul e a una forma ibrida di r’n’b tanto cara al cantautore di Latina fin dagli esordi.

Buona (Cattiva) Sorte, però, non ha colpito nel segno secondo le charts. Per quanto riguarda la classifica Earone il brano ha toccato al massimo la posizione #2, restando intrappolata tra i numerosi tormentoni dell’estate 2019.

Nella classifica Fimi dei singoli il pezzo ha esordito nella classifica della settimana 23 alla posizione #14 per poi scendere nella successiva già alla #59.

Il videoclip è ora vicino a toccare quota 4 milioni e mezzo di visualizzazioni.

C’è molta attesa per il brano, così come per il tour del cantautore, che la prossima estate sarà protagonista negli stadi. La data di Milano già è stata raddoppiata per la grande richiesta di biglietti. (Qui il nostro articolo).

Foto dai Social di Tiziano Ferro