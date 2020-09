Tiromancino Finché Ti Va

E’ passato poco più di un anno dall’uscita del singolo dei Tiromancino Vento del Sud, il primo per Universal Music (ne abbiamo parlato Qui). E’ stata ora annunciata l’uscita del nuovo brano Finché Ti Va (Virgin Records), che sarà in radio e in digitale dall’11 settembre.

Nelle ultime settimane Federico Zampaglione ha postato sui social diversi indizi, ma ora è arrivata l’ufficialità della pubblicazione di un nuovo brano.

L’artista anche durante il lockdown si è dato da fare, girando e producendo i cortometraggi horror Bianca e Bianca Fase 2.

Finché Ti Va si caratterizza per un’atmosfera malinconica, in cui il testo descrive con dolcezza una storia d’amore quotidiana con tutti i suoi pregi e le contraddizioni.

Il brano porta la firma di Federico Zampaglione con Jason Rooney, Luigi Sarto e Camilla Capolla. Lo stesso artista romano insieme a Rooney, nome d’arte di Giuseppe D’Albenzio, si sono occupati di produzione e arrangiamento. Un lavoro in bilico tra classicismo e modernità.

TIROMANCINO FINCHÉ TI VA

“Non è facile per me parlare di questa canzone perché ha una natura così intima e romantica che tende ad entrarmi sottopelle e a parole non riesco a descriverla bene. Va ascoltata, chiudendo gli occhi e lasciandosi andare.”

Queste le parole di Federico Zampaglione. Il cantautore prosegue.

“È stata scritta a Novembre scorso, ma visti gli accadimenti ho voluto tenerla segreta e aspettare il momento giusto per farla venire alla luce. Ora è arrivato il tempo di condividerla e mi sento emozionato come agli inizi della mia carriera.”

Il singolo anticipa il nuovo album dei Tiromancino che arriverà nei prossimi mesi. Il disco, come anticipato da All Music Italia, dovrebbe contenere un brano in cui appare anche Ermal Meta (Qui il nostro articolo).

FINCHÉ TI VA – TESTO E AUDIO

In arrivo venerdì 11 settembre.

Foto di Jessica Gaudioso