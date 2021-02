È uscito il nuovo singolo di Thomas Cheval Posacenere, che arriva a qualche mese da Acqua Minerale, brano con cui ha partecipato ad AmaSanremo (ne abbiamo parlato Qui).

Posacenere mescola elettronica a strumenti analogici, creando un mix del tutto personale, che si ispira alle nuove sonorità che arrivano dal mondo ma anche al glam pop di Bolan, Bowie e altri artisti che l’artista italo-francese ascolta da quando ha iniziato a suonare.

Il testo, fondamentale come sempre nelle sue canzoni, riflette sui rapporti complessi che intercorrono tra quelli della sua generazione, e poggia su un arrangiamento frizzante e serrato.

Prosegue così il percorso dell’artista che 5 anni fa approdò alla finale di The Voice of Italy.

“Posacenere è una canzone che parla di qualsiasi tipo di rapporti tossici, quelli dove ne esci con la schiena curva, lo sguardo perso a fissare per terra. Non riesci più a godere della felicità di niente, perché per forza tutto avrà un finale diverso da quello che volevi.

Non trovi obiettivi.

È una canzone che puoi ascoltare anche se non fumi, che di sicuro qualche cicca, lì dentro al cuore, c’è. E magari non ce l’hai messa tu.

Magari tu volevi solo fare del bene, ma ti ritrovi con la puzza di fumo, cenere, e mille risse dentro la testa. La colpa non è la tua, nel voler far sorridere non c’è mai colpa. Questo brano è stato a dir poco terapeutico, mi son scrollato di dosso tutto quello che mi trascinava giù.”