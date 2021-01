Sarà in radio dal 22 gennaio il nuovo singolo di The Zen Circus Non, estratto dall’album L’ultima casa accogliente, uscito lo scorso autunno (ne abbiamo parlato Qui).

Il brano è stato presentato dal vivo in anteprima lo scorso 16 gennaio all’interno della trasmissione Magazzini Musicali in onda su Rai 2.

“Con questa preghiera per negazioni, cantiamo i nodi di un’esistenza in perenne equilibrio fra quello che vorremmo e quello che riusciamo a mostrare di noi. Appunti sparsi di una liberazione: dall’abitudine alla mancanza di felicità, dalla palude del rimanere fedeli a se stessi, dalle consuetudini che ci confortano tanto quanto ci immobilizzano. Così, paralizzati dalla paura sul sedile posteriore di un’auto lanciata sulla strada, senza nessuno al volante, non ci accorgiamo che la sete di controllo è tutto ciò che ci allontana da chi siamo veramente.”

Così The Zen Circus descrivono il brano Non.

THE ZEN CIRCUS NON – IL TESTO

Non era il mare all’orizzonte

non era il vento a muovere le onde

non è la rabbia che mi consola

non è la voglia di vomitarne ancora

contro qualcuno che non esiste

contro me stesso o chi non c’entra niente

una voce in testa mi dice

“è solo una scusa per non essere felice”

Non è la voglia che non ho avuto

non è il passato che ho dimenticato

non è quel viaggio che mi ha cambiato

piuttosto quando sono stato viaggiato

non è la morte, non è ancora il momento

ma quel momento comunque è dentro

non è il bambino che è scomparso

è con me, lo sento accanto

Lascia che le navi escano dai porti

lascia che ti vengano a trovare i morti

lascia che i colpevoli vengano assolti

lascia stare per sempre il giudizio degli altri

non è l’amore a farci a pezzi

non è il dolore a scrivere versi

non è la voglia di farmi male

non è la voglia di farmi male

Lasciati abbracciare forte

lasciami le ombre, il dolore, la notte

lascia che ti dorma accanto quando viene buio

mentre parli nel sonno e io urlo da solo

Non ero io dentro al tuo corpo

non eri tu a tenermi dentro

non ero io, non eri tu

Il sangue che mi esce dal corpo

è mio soltanto se lo riconosco

sei una ferita aperta dentro cui viaggiare

tu non mi abbandonare

Salvami dai mostri, dal mondo

salvami da quello che voglio

il male profondo

dalla morale, dall’obbedienza

dalla normalità fatta sentenza

dalla vergogna, dall’efficienza

la sicurezza, la sufficienza

non ero io, non eri tu

Il sangue che mi esce dal corpo

è mio soltanto se lo riconosco

Sei una ferita aperta dentro cui viaggiare

tu non mi abbandonare

Foto di Magliocchetti