The Zen Circus Andate Tutti Affanculo: il primo romanzo... anti-biografico

Uscirà il 10 settembre il romanzo dei The Zen Circus Andate Tutti Affanculo, definito dalla band come anti-biografico.

Il libro, in uscita per Mondadori, è stato scritto dagli Zen insieme allo scrittore Marco Amerighi e sarà uno degli appuntamenti clou dell’autunno per la band.

Un anno importante questo 2019 visto che The Zen Circus Festival di Sanremo (Qui la nostra videointervista) e poi al Concerto del Primo Maggio di Roma (Qui l’intervista realizzata nel 2018) senza tralasciare il Canta Che Ti Passa Tour.

THE ZEN CIRCUS ANDATE TUTTI AFFANCULO – IL ROMANZO

“Ce la faremo o la vita ci prenderà di nuovo a schiaffi rispedendoci da dove siamo partiti?”

Nel romanzo Appino, Ufo e Karim, voce, chitarra, basso e batteria degli Zen Circus, prestano i nomi e la vita a una storia che potrebbe essere una delle loro canzoni.

Realtà e finzione si rincorrono in un rocambolesco romanzo che racconta la nascita di una famiglia formata da un gruppo di ragazzi che attraverso la musica cercano di definire se stessi, contro una generazione di vecchi senza esperienza dalla quale vogliono fuggire.

Dal primo concerto durante un’occupazione scolastica al primo tour, fatto di viaggi in camper e notti sotto le stelle a smaltire le sbronze.

Un percorso in cui le canzoni fanno da sfondo a una storia che dura ormai da due decenni, tra innamoramenti, donne, amicizie, litigi e bugie che nel tempo hanno fatto anche vacillare l’equilibrio della band.

INSTORE TOUR

Il romanzo dei The Zen Circus Andate Tutti Affanculo (che prende il titolo dall’album uscito nel 2009) verrà presentato in una serie di appuntamenti instore.

09/09 Milano – Ore 00.00 Eataly Smeraldo, Piazza Xxv Aprile 10

11/09 Torino – Ore 21.00 Circolo Dei Lettori, Via Giambattista Bogino 9

12/09 Bologna – Ore 18.00 Libreria Coop Ambasciatori, Via Degli Orefici 19

13/09 Padova – Ore 17.00 Future Vintage Festival, Centro San Gaetano

14/09 Rimini – Ore 19.00 Humus_Altro Festival, Casa Dell’editore

15/09 Pescara – Ore 17.00 Libreria Feltrinelli, Via Milano Angolo Via Trento

16/09 Bari – Ore 18.00 Libreria Feltrinelli, Via Melo Da Bari 119

17/09 Roma – Ore 18.00 Libreria Feltrinelli, Via Appia Nuova 427

18/09 Napoli – Ore 18.00 Libreria Feltrinelli, Via Santa Caterina A Chiaia 23

19/09 Firenze – Ore 18.30 Libreria Feltrinelli, Via De’ Cerretani 40

24/09 Catania – Ore 18.00 Libreria Feltrinelli, Via Etnea 285

26/09 Pisa – Ore 18.00 Libreria Feltrinelli, Corso Italia 50

27/09 Genova – Ore 18.30 Libreria Feltrinelli, Via C. R. Ceccardi 16

28/09 Firenze – Wired Next Fest, Palazzo Vecchio

17/11 Milano – Ore 20.00 Teatro Dal Verme, Via S. Giovanni Sul Muro