“The lady is a Queen” è il nuovo singolo di I’M ERIKA

I’M ERIKA ha lanciato il singolo The lady is a Queen.

Dal 19 gennaio il brano, estratto da Young and free (New Team Music / Believe), è in rotazione radiofonica e disponibile in digitale.

The lady is a Queen è stato composto da Franco Micalizzi con il testo di Valentina Ducros.

Il singolo segue a Living it up lanciato a luglio 2020 e seguito da Young and free, secondo singolo e title track dell’omonimo album, entrambi pubblicati ad ottobre 2020.

I’M ERIKA presenta così il brano:

“‘The lady is a queen’ oltre ad avere un testo molto impegnato, che parla delle donne, e di quanto sia importante amarle e rispettarle, ha un sound che ricorda la colonna sonora di un film, magico e colossale, che trascina sin dal primo ascolto e cantarlo per me è stato davvero importante”

I’M ERIKA – Young and free (tracklist)

Young and free

The Lady is the Queen

Agua do mar

Starry night

Living it up

Walking on air

Poema

Por tudo por nada

Mr groove

Have a nice trip

Minha vida

Time

Indecisioni

Conosciamo meglio I’M ERIKA

I’M ERIKA (nome d’arte di Erika Croce) inizia gli studi musicali da autodidatta e successivamente si perfeziona con Valentina Ducros.

Dopo aver frequentato seminari delle principali tecniche di canto, dal 2013 al 2018 ha tenuto cicli di seminari ed ha insegnato in numerose accademie private locali ed è stata titolare della classe di canto nell’associazione ARS DAUNIA di Foggia fino al 2017.

Si specializza nell’interpretazione del repertorio Soul, Funk, R’n’b, Neo Soul e Jazz ed ha all’attivo 15 anni di esperienza tra concerti, eventi e festival.

Nel 2013 è invitata a duettare con Ron nella manifestazione COMICS FOR AFRICA (BN), si esibisce in concerto al SOLO BAR di Camden Town a Londra.

Apprezza da sempre Amy Winehouse ed è al momento impegnata nella realizzazione di un omaggio alla sua musica.

Nel 2014 è 2° classificata al TROISI MUSIC FESTIVAL.

Dal 2018 insegna canto moderno in varie scuole di Roma e provincia.

Ha all’attivo due progetti: FLAWED 3 (Funky, Soul, R’n’b) e IO VIVO COME TE un insolito omaggio a Pino Daniele con un organico molto particolare: voce femminile, EWI (Electric Wind Instrument) e pianoforte.

Dal 2018 vive a Roma e continua a perfezionare i propri studi.

Immagini di copertina ed articolo di Andrea Boccalini