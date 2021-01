The Kolors Mal di gola testo e audio del nuovo singolo della band in arrivo.

Uscirà questo venerdì, 29 gennaio, il nuovo singolo dei The Kolors che tornano finalmente dopo il successo di Pensare male e la pubblicazione di Los Angeles e Non è vero, canzoni che insieme a quelle precedenti hanno regalato alla band 7 tra dischi di platino e dischi d’oro oltre a milioni di views dei loro video e alcuni primi posti nelle classifiche radio.

Mal di gola, in uscita per Island Records, è un nuovo tassello che continua il viaggio nelle atmosfere degli anni ’80 iniziato dalla band e concretizzatosi chiaramente con l’ultimo singolo, con tanto di omaggio a Pino Daniele, Non è vero.

Il percorso musicale intrapreso dalla band appare sempre più chiaro singolo dopo singolo. Un mix di anni ‘70 e ‘80, funk e black music, testi mai banali accompagnati da chitarre e dalla voce di Stash.

Mal di gola è stato scritto da Stash insieme a Davide Simonetta, Simone Cremonini, Alessandro Raina e prodotto da Stash insieme ai Daddy’s Groove.

Eccome ne parla l’artista diventato, tra l’altro, recentemente padre di una bambina :

“Mal di Gola prosegue il viaggio della band nel mondo, sonoro e visivo, degli anni ’80, anni in cui io, Alex e Daniele ci ritroviamo perfettamente. Non solo ci piace poter lavorare in analogico e con strumenti dell’epoca, ma per noi è uno stimolo continuo riferirci a quel periodo. Sicuramente i miei ascolti fin dall’infanzia hanno un peso sulla musica che scriviamo e produciamo ma posso dire che anche visivamente ho scelto quel decennio come riferimento artistico per ‘colorare’ la mia vita oggi”.

