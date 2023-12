thasup torna venerdì con il nuovo singolo ‘Uragano Damn’ per voltare pagina

thasup ha vissuto un 2023 sulle montagne russe, tra alti e bassi che lo hanno condizionato moltissimo ma che, adesso, sembrano essere alle spalle.

Era marzo 2023 quando Davide Mattei ha pubblicato la sua ultima release Dimmi Che C’è con Tedua e, da quel momento, ha passato il suo tempo a entrare e uscire dagli ospedali a causa di frequenti attacchi d’ansia che non lo hanno mai abbandonato, putroppo.

Nonostante ciò, è tra i 10 artisti più ascoltati dell’ultimo anno secondo le classifiche di Spotify Italia e l’anno non è ancora finito.

E’ ufficiale il ritorno con nuova musica da venerdì 15 dicembre, infatti thasup torna all’01.00 con URAGANO DAMN, il nuovo singolo che si colloca subito dopo SELEÇAO 07.07.2023 che, però, era stato pubblicato con l’alter ego Youngest Moonstar.

thasup non ha mai smesso di produrre nonostante tutto

A soli 22 anni, thasup conta oggi due album all’attivo e oltre 2,5 miliardi di stream totali (audio e video). Il suo primo album 23 6451 ha ottenuto cinque dischi di platino, mentre il secondo c@ra++ere s?ec!@le è al triplo platino.

Quest’anno, come detto, ha un po’ tirato i remi in barca a causa dei problemi legati ad attacchi d’ansia che lui stesso aveva definito “non più gestibili“.

Le nuove canzoni non sono mancate, anche se non pubblicate ufficialmente.

Su Youtube thasup non ha mai lasciato a bocca asciutta i fan, con freestyle o pezzi non rilasciati in formato fisico e digitale ma pur sempre facenti parte di un percorso di crescita importante.

Gli ultimi, in ordine di tempo, sono stati thalloween e, come detto, SELEÇAO 07.07.2023 con la produzione di Young Miles, altro talento di livello assoluto della nuova scena italiana.

Non resta che aspettare venerdì per capire cosa ci regalerà Davide e, soprattutto, verso dove stiamo andando perché pare chiaro che questo singolo non arriva a caso e non arriva senza uno scopo.