Tha Supreme: dopo i record... al via “23 6451 Virtual Experience”

Prosegue il momento d’oro di tha Supreme!

Il giovanissimo producer con il suo album d’esordio 23 6451 ha esordito al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti, al secondo in quella dei vinili e ha piazzato ben 7 brani nei primi 10 posti della chart dei singoli (Qui il nostro articolo) con al primo posto blun7 a swishland.

Inoltre con quasi 60 milioni di stream 23 6451 è l’album più ascoltato di sempre su Spotify Italia in una sola settimana!

L’album d’esordio di tha Supreme nelle prime 24 ore contava già 7 brani nella chart Top 200 Global di Spotify e tutti i 20 brani nelle prime 21 posizioni della Top 50 Italia.

Un successo testimoniato anche dall’ottimo riscontro dell’evento speciale che si è tenuto il 14 novembre nelle stazioni di Roma e Milano, dove migliaia di fan vestiti di viola sono arrivati sotto le due statue alte 5 metri di tha Supreme con una felpa Octopus, per ascoltare un’anteprima di 23 6451.

THA SUPREME 23 6451 VIRTUAL EXPERIENCE

Da sabato 23 novembre i fan del producer potranno partecipare al Tha Supreme 23 6451 Virtual Experience, una innovativa forma di instore virtuali.

Ecco date e orari:

Sabato 23/11 Mondadori Megastore – Milano

Piazza Duomo, 1 – 20123 Milano – dalle ore 14.30 alle ore 19.30 (in sala eventi al 3° piano)

Martedì 26/11 Semm Music Store & More – Bologna

Via Guglielmo Oberdan 24f – 40126 Bologna (BO) – dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Giovedì 28/11 Galleria Del Disco – Firenze

Sottopassaggio Stazione Santa Maria Novella – Firenze – dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Sabato 30/11 Discoteca Laziale – Roma

Via Mamiani 62/A – Roma – dalle ore 14.30 alle ore 19.30

Venerdì 06/12 Mondadori Megastore C/O Cc Il Centro – Arese (MI)

Via Don N. Fedeli 3 – 20020 Arese (MI) – dalle ore 15.00 alle ore 19.30 (all’interno del negozio Mondadori)

Per partecipare i fan dovranno acquistare nello store scelto l’album in versione cd o vinile (in alternativa, è possibile portare anche lo scontrino dell’acquistato effettuato nei giorni precedenti), mettersi in coda e scattare una foto in realtà aumentata con tha Supreme.

Foto dai Social di tha Supreme