Tekla ritorna con “Miracoli” per SONO Music Group

Tekla ritorna con il nuovo singolo Miracoli.

Dopo un periodo di pausa la giovane cantautrice lancia il nuovo singolo con SONO Music Group.

Il brano mette le radici nel periodo storico che stiamo vivendo in cui i sentimenti sono stati messi a dura prova, soprattutto per le coppie che si sono trovate a vivere distanti ed hanno cercato di resistere.

Ci sono coppie distanti per motivi logistici, alcune che non sono riuscite ad avvicinarsi ed altre che si sono rese conto di non volersi più incontrare.

Il brano vuole descrivere proprio questa sensazione: quando sembra che le persone ti chiedano miracoli.

Miracoli – breve estratto

Ciao, come stai?

da un po’ che non ti cerco

è un bel po’ che non ti penso

funziona così il tempo quando passa

tutto si porta e porta via anche te

(…)

ma tu mi chiedi miracoli

ho il cuore pieno di lividi

ed io non vedo più niente

torno bambina per sempre

e tu mi chiedi miracoli

ed io non so che dirti

non ci vedo più niente

torno bambina per sempre