Giorgia canta in Tartarughe in viaggio per salvare le tartarughe con Greenpeace.

Tartarughe in viaggio è il nome del corto di animazione realizzato per l’organizzazione Greenpeace dal pluripremiato studio Aardman, già al lavoro in passato su Wallace e Gromit e Galline in fuga.

Una pellicola che ci mostra come gli oceani siano in pericolo e vadano protetti.

Se nella versione internazionale hanno partecipato i premi Oscar Olivia Colman e Helen Mirren, in quella italiana i doppiatori sono Giorgia e Adriano Giannini.

Ecco come ha raccontato Giorgia questa nuova, e importante, avventura:

“Sono felice di dar voce a una tartaruga grazie a Greenpeace. La casa è quanto di più prezioso abbiamo, uno spazio sicuro per noi e la nostra famiglia. Eppure la stiamo togliendo a tartarughe, balene, pinguini e tanti altri animali. Se non agiamo ora, rischiamo di causare danni irreversibili ai nostri oceani e di perdere alcune specie per sempre. Spero che questo corto faccia prendere coscienza a sempre più persone dei danni che stiamo causando al mare“.

Tartarughe in viaggio, qualche dato…

I dati rilasciati da Greenpeace sono decisamente preoccupanti…

Secondo uno studio realizzato per tracciare le migrazioni delle tartarughe liuto, la specie di tartarughe più grande al mondo, dalle aree di riproduzione in Guyana mostra come a causa dei cambiamenti climatici le tartarughe debbano viaggiare quasi il doppio per raggiungere le aree dove si alimentano consumando una gran quantità di energia.

Questo potrebbe avere impatti gravissimi sulla loro già ridotta capacità di deporre uova, numero che rispetto agli anni Novanta è diminuito di circa 100 volte, con meno di 200 nidi per stagione, rispetto ai 50 mila di allora.

Un Accordo Globale sugli oceani verrà definito alle Nazioni Unite quest’anno. Greenpeace ha inviato ieri al Ministero degli Esteri una lettera per chiedere che l’Italia, originariamente uno dei paesi promotori del trattato ma recentemente assente dai negoziati internazionali, assuma una posizione forte a tutela degli oceani.