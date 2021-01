In Copertina

Mahmood nel testo del nuovo singolo, "Inuyasha", richiami simbolici e influenze alla cultura giapponese

Il brano uscirà a inizio febbraio, prima sulle piattaforme digitali, poi in radio.

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #4: ottimo esordio di Capo Plaza, che sfiora l'en-plein!

Capo Plaza domina le classifiche di vendita Fimi. Il rapper è primo tra album e vinili, ma per un soffio manca la vetta tra i singoli. Discreto esordio di Samuel.

Pagelle ai nuovi singoli italiani in uscita il 29 gennaio 2021

Gazzelle, Emanuele Aloia, The Kolors, Rancore e Margherita Vicario e tanti, ma tanti, artisti emergenti come ogni settimana.

Gazzelle: "Belva" è il primo singolo estratto da "Ok" (testo e audio)

Il brano anticipa di due settimane l'uscita del nuovo disco, "Ok".

Anteprima Video: il cantautore e producer Saverio Grandi si svela con il singolo “Mi Piace”

E' uscito il nuovo singolo di Saverio Grandi Mi Piace. Il videoclip, diretto da Daniele Botti e girato alle Mura di Ferrara, è in anteprima su All Music Italia.

Classifica Radio Settimana #4: il tormentone invernale di Takagi & Ketra scalza Vasco

Takagi & Ketra in testa davanti a Vasco. In ascesa Emma e Alessandra Amoroso, Samuel e Colapesce e Madame e Fabri Fibra.

Michele Bravi La Geografia del Buio e lo sforzo immane di provare a squarciarlo. Recensione all'album di Fabio Fiume

Un discorso lungo dieci tracce assolutamente esaustivo; un sali e scendi emozionale in cui è vietato perdersi una singola parola.

Sanremo 2021: ecco come stanno andando le Nuove proposte nello streaming

Numeri decisamente bassi per le Nuove proposte ad eccezione di un artista.

Ornella Vanoni: tutti gli autori del nuovo album, "Unica", da Renato Zero a Francesco Gabbani

Il disco arriva a otto anni di distanza dall'ultimo progetto di inediti, "Meticci", del 2013.

TESTO & CONTESTO: gli inediti di AMICI di Maria De Filippi edizione numero 20

La rubrica del Prof di latino dedica uno speciale appuntamento all'analisi dei testi di Amici 20.

Release date 2021: l'elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2021

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Mario Biondi: “È un disco che aspettavo da tempo...”

Il nuovo album di Mario Biondi Dare si snoda in 16 tracce: 10 brani originali, 2 remix e 4 reinterpretazioni di hits internazionali.

Videointervista a Michele Bravi: “La musica serve a decifrare il dolore, non a guarirlo...”

Il 29 gennaio è il giorno dell'uscita dell'atteso album di Michele Bravi La Geografia del Buio. Ne abbiamo parlato in una videointervista.

Videointervista ai The Kolors: “Per noi è più importante la coerenza artistica che avere dischi di platino"

Il 29 gennaio è il giorno dell'uscita del nuovo singolo dei The Kolors Mal di Gola. Ne abbiamo parlato con Stash in una videointervista.

Videointervista a Samuel: “Ho costruito la tracklist di 'Brigatabianca' come fosse un concerto.”

E' uscito il nuovo album di Samuel Brigatabianca,15 tracce in cui l'artista mette in risalto diverse sfaccettature della sua personalità artistica.

Intervista a Cristian Grassilli: “Nel mercato musicale la seconda possibilità dipende dall’obiettivo che uno si prefigge”

E' uscito lo scorso 15 gennaio il nuovo progetto discografico di Cristian Grassilli Presente, concept in cui si rincorre il concetto di seconda possibilità.

MICHELE BRAVI pubblica "LA GEOGRAFIA NEL BUIO", una mappa che, esplorando il dolore, ne rivela i contorni

Venerdì 29 gennaio uscirà finalmente il nuovo album di Michele Bravi, La Geografia del buio. Un disco che ha subito uno slittamento, dalla primavera ad oggi, a causa dell'emergenza sanitaria. Slittamento che, mi permetto di asserire, sarà costato al suo autore e interprete, Michele, non poco.Questo perché La Geografia del buio è un album complesso...

Ecco la storia di Tancredi, lo sfidante di Evandro per un posto nella scuola di Amici di Maria De Filippi

Il giovane artista ha pubblicato nel corso del 2020 due brani con l'etichetta Pulp Music.

Chadia Rodriguez: "Donne che odiano le donne" è il nuovo singolo

Dopo il successo di Bella Così, in collaborazione con Federica Carta, Chadia Rodriguez torna con il nuovo singolo "Donne che odiano le donne".

Mahmood nel testo del nuovo singolo, "Inuyasha", richiami simbolici e influenze alla cultura giapponese

Il brano uscirà a inizio febbraio, prima sulle piattaforme digitali, poi in radio.

Anteprima Video: il cantautore e producer Saverio Grandi si svela con il singolo "Mi Piace"

E' uscito il nuovo singolo di Saverio Grandi Mi Piace. Il videoclip, diretto da Daniele Botti e girato alle Mura di Ferrara, è in anteprima su All Music Italia.

Gazzelle: "Belva" è il primo singolo estratto da "Ok" (testo e audio)

Il brano anticipa di due settimane l'uscita del nuovo disco, "Ok".

Renato Zero: dal 29 gennaio il nuovo singolo "La Logica Del Tempo" (Testo e Audio)

Sarà in radio dal 29 gennaio il nuovo singolo di Renato Zero La Logica del Tempo, brano scritto da Lorenzo Vizzini e inserito in Zerosettanta Vol. 2.

Sanremo 2021: ecco come stanno andando le Nuove proposte nello streaming

Numeri decisamente bassi per le Nuove proposte ad eccezione di un artista.

Pier Cortese: fuori il singolo “Tu Non Mi Manchi”, che anticipa il nuovo album di inediti (Testo e Audio)

E' uscito il nuovo singolo di Pier Cortese Tu Non Mi Manchi, brano che anticipa il prossimo disco di inediti del musicista, cantautore e produttore.

Celebrity Haunted 2: quattro cantanti nella seconda edizione del reality di Amazon Prime Video

Nella prima edizione Fedez, tra i cantanti, era riuscito a trionfare.

Mahmood pronto a tornare con un nuovo singolo. Ecco tutti gli indizi svelati fino ad ora

È imminente il lancio del nuovo singolo il cui concept grafico, ma non solo, è legato ad un noto Manga giapponese.

Laura Pausini vince l'Hollywood Music in Media Awards con "Io si (Seen) - Video

Grande attesa per conoscere se la canzone sarà nominata agli Oscar il 15 marzo prossimo.

Sanremo 2021: Amadeus pronto a lasciare la Direzione Artistica del Festival?

E' in corso il CDA Rai chestarebbe discutendo sulla possibilità che Amadeus lasci il suo ruolo di Direttore Artistico del Festival di Sanremo 2021.

Festival di Sanremo 2021: il CTS orientato verso il no al pubblico, ma...

Proseguono i lavori per il Festival di Sanremo 2021. Atteso ora il 'protocollo per artisti e maestranze' che verrà presentato al CTS. In arrivo una nota del CDA Rai.

Ornella Vanoni: “Niente streaming, ci tengo molto che possiate ascoltare questo disco dall'inizio alla fine”

"Mi piacerebbe rifare dei concerti con Gino Paoli. Noi siamo i sopravvissuti. Dovrei, però, convincerlo ad alzarsi dal divano...".

Ornella Vanoni: tutti gli autori del nuovo album, "Unica", da Renato Zero a Francesco Gabbani

Il disco arriva a otto anni di distanza dall'ultimo progetto di inediti, "Meticci", del 2013.

Rugo: a breve il singolo "Giada un Po'", il primo per Costello's

Daino: la sincerità di chi cerca di spiegarsi le cose nel nuovo singolo “Maglia Redskins”

Alice Pisano: testo semplice e chitarre acustiche catchy nel nuovo singolo “Crush”

Valentina Parisse, anteprima del testo del brano “Proteggi”, in uscita il 29 gennaio

Brividee: dopo l'esordio al MiAmi, in arrivo il primo singolo ufficiale "0 Battiti"

Leonardo Angelucci: fuori “Budapest”, una canzone d'amore dal sapore indie rock dedicata al viaggio

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #4: ottimo esordio di Capo Plaza, che sfiora l'en-plein!

Classifica Radio Settimana #4: il tormentone invernale di Takagi & Ketra scalza Vasco

Certificazioni FIMI settimana 3: i Pinguini Tattici Nucleari arrivano all'oro a meno di due mesi dall'uscita

Classifica Spotify Settimana #3: Capo Plaza ancora in testa nella Top 50, ma Mace si avvicina...

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #3: Sfera Ebbasta ancora leader tra gli album. Nei singoli in vetta Mace

Classifica Radio Settimana #3: Vasco ancora in testa, ma Takagi & Ketra si avvicinano

Michele Bravi La Geografia del Buio e lo sforzo immane di provare a squarciarlo. Recensione all'album di Fabio Fiume

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Mario Biondi Intervista Dare

Michele Bravi Intervista La Geografia del Buio

Rosmy Intervista Controregola

The Kolors Intervista Mal Di Gola

Samuel Intervista Brigatabianca

Filo Vals Intervista Album d'esordio

Emma Alessandra Amoroso Pezzo di cuore - Intervista video

Astol Intervista Vediamoci Stasera

Roberta Morise Pierdavide Carone Intervista A Mano a Mano

Brunori SAS Ciack D'Oro Odio L'Estate

Pinguini Tattici Nucleari Intervista Ahia

I Desideri Intervista Lo Stesso Cielo