E’ uscito per Sugar Music Calcutta, il nuovo singolo del cantautore Tananai. Nella canzone l’artista, in maniera consapevole e ironica, dichiara la sua volontà di emergere e trovare una sua strada nel mondo della musica.

Con uno stile originale, sarcastico, ammiccante ma mai banale Tananai racconta il suo punto di vista sul mondo con la sua musica e le sue canzoni producendo e scrivendo lui stesso tutti i suoi brani.

Ecco alcuni dei surreali versi del testo di Calcutta:

“Se potessi scrivere un po’ meglio

Di come faccio Probabilmente sarei Calcutta

E se potessi giocare un po’ meglio

Col pallone adesso Probabilmente sarei Esteban Cambiasso… Se sapessi fingere un po’ meglio

Di come faccio

Probabilmente sarei Scamarcio

E se potessi disegnare meglio di un bambino adesso

Probabilmente sarei Pablo Picasso”

TANANAI

Tananai è un’espressione che significa gran confusione, frastuono, schiamazzo. E’ anche il modo in cui il nonno chiamava Alberto Cotta Ramusino, ragazzo nato nel 1995 e residente a Lambrate.

Prima di dedicarsi al cantautorato, ha iniziato come producer con il progetto elettronico in lingua inglese Not For Us.

La scrittura di Tananai si caratterizza per l’espressione di un punto di vista moderno che passa attraverso testi intensi che sanno emozionare e comunicare in modo diretto e senza filtri. Altro punto di forza è l’ironia tagliente.

Nel 2019 ha già pubblicato i singoli Volersi Male, Ichnusa e Bear Grylls, che sono entrati in numerose playlist su Spotify, tra cui Viral 50, Indie Italia, Graffiti Pop, New Music Friday e Scuola Indie.

Foto di Chilldays Plakov