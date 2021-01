Takagi & Ketra lanciano un appello a Vasco Rossi.

Ieri, venerdì 15 gennaio, Takagi & Ketra sono stati ospiti di Radio Italia Anni 60 Roma per parlare del loro ultimo singolo, Venere e Marte, lanciato l’8 gennaio 2021 e che li vede collaborare con Marco Mengoni e Frah Quintale.

Ad una settimana dal lancio la canzone ha già superato quota 1 milione di stream sul solo Spotify ed è entrata nella Top 10 EarOne dei brani più trasmessi dalle radio italiane.

L’intervista radiofonica con Carlotta Tedeschi è stato l’occasione non solo per parlare dell’ultimo singolo ma anche delle tante e importanti collaborazioni precedenti. Quelle con Tommaso Paradiso, con Jovanotti, con Elisa, Alessandra Amoroso e il connubio, durato per diverse estati, con Giusy Ferreri.

Takagi & Ketra e l’appello a Vasco Rossi

Durante la chiaccherata i due Producer hanno anche svelato il loro sogno proibito, anzi, hanno osato di più hanno lanciato un verso e proprio appello dai microfoni di Radio Italia Anni 60 Roma…

“Il nostro sogno è quello di lanciare una hit con Vasco! Speriamo che Vasco ascolti questa intervista, anche se sappiamo che è molto distante da noi musicalmente e che sarà impossibile, però se non una hit ci basterebbe sederci ad un tavolo in studio con lui a bere una birra, per noi Vasco è il TOP”