Taglia 42 Diletta Leotta

A sorpresa dopo vent’anni tornano i Taglia 42! La band di Saverio Grandi con la voce di Serenella Occhipinti ha pubblicato il singolo Diletta Leotta, un omaggio a uno dei sex symbol degli ultimi anni.

Molti ricorderanno i Taglia 42 al Festival di Sanremo 1998. La band fu la prima a salire sul palco del Teatro Ariston e nella sezione giovani presentò la ballad Con il naso in su.

La band, originariamente composta da Serenella Occhipinti, Saverio Grandi, Luca Longhini, Renato Droghetti e Stefano ‘Perez’ Peretto, fece il suo esordio nel mercato discografico nell’estate 1997 con il singolo Regolare, al quale seguì Un Vuoto.

Dopo il Festival di Sanremo e la pubblicazione dell’album Taglia 42, la band porta la propria musica in un tour ricco di date e soddisfazione.

L’inizio del nuovo millennio vede i Taglia 42 impegnati nella promozione dell’album Due, nel quale è inserito il brano Pregi e Difetti che porta la firma anche di Vasco Rossi.

Dopo lo scioglimento Serenella si presentò tra i Giovani al Festival di Sanremo 2001 con il nome d’arte Sara6 e il poco fortunato brano Bocca.

L’annuncio dell’uscita del nuovo singolo dei Taglia 42 è stato dato dal produttore Saverio Grandi, artista che negli anni ha collaborato con Vasco Rossi, Irene Grandi, Raf, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Emma e molti altri.

Queste le parole di Serenella Occhipinti per descrivere il brano.

“Diletta Leotta è un omaggio a lei che più di tutte oggi incarna la bellezza ‘ideale’. Ma è anche e soprattutto un invito a tutte le ragazze, a tutte le donne, affinché desiderino migliorarsi ogni giorno ma imparino anche ad apprezzarsi per come sono e per quello che sono.”