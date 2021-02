Oggi Cecilia Syria Cipressi in arte Syria compie gli anni e il nostro critico musicale, Fabio Fiume, ha voluto stilare per noi la sua Top 15 delle canzoni incise dal 1995 (anno del suo debutto a Sanremo) ad oggi. Lasciamo a lui la parola…

Quando ieri il direttore di All Music Italia mi ha chiesto se mi andasse di scrivere l’articolo, con relativa classifica omaggio, di auguri per il compleanno di Syria, ammetto di non averci pensato due volte.

Non conosco di persona Cecilia Cipressi, in arte Syria appunto, ma abbiamo più di una volta colloquiato amabilmente via social ed attraverso gli stessi devo dire che ha sempre confermato quell’idea di grande simpatia che mi fa.

Inoltre negli anni la mia stima da “scribacchino di settore” per lei è costantemente cresciuta, perché trovo le sue doti d’interprete degne di nota; Syria è una di quelle che ti lascia arrivare quello che canta e soprattutto riesce credibile sempre, sia quando propone dei pezzi spensierati e caciaroni, sia quando è più introspettiva. Certe volte trovo la sua voce che si spezza, senza mai perdere potenza, persino straziante in senso positivo se quel che canta si poggia su liriche profonde, su stati d’animo che lei sa davvero restituire in maniera netta.

Per tale non ho mai capito perché il mondo della discografia che conta l’abbia un po’ messa ai margini; certo è pieno di artisti che non hanno più grandi possibilità d’esposizione, ma io trovo, a mio modesto parere, che lei abbia più di un perché per tornare in auge e come ve lo dimostro?

Con la top delle sue canzoni dal mio punto di vista. All’interno ci sono canzoni che hanno la natura più disparata; ci sono inediti, cover, singoli, brani insoliti e con loro si sorride ma si pensa pure, ci si lascia trasportare da melodie aperte, ma ci si contrae pure per ragionare su cosa stia raccontando.

Insomma auguri Cecilia e, come se mi avessi invitato alla tua festa ( che non si può nemmeno fare sob! Sob!! ) ti ho fatto un regalo. Questa è la mia top delle tue canzoni tutta per te… e per i nostri fortunatamente migliaia di lettori!

Ps: giusto per, volevo avvertirti che do un voto speciale, un fuori classifica alla tua cover di Da Lontano, cantata in origine da Edoardo De Crescenzo, che trovo leggiadra e d’altri tempi, tanto da ritenerla un fuori gara, l’ospite speciale.

Da Lontano ( 1997 )

