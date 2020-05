Syria annuncia il ritorno del suo progetto elettronico, Airys

Airys, l’alter ego elettronico di Syria sta per tornare.

Era il 2009 quando Syria decise di stupire per l’ennesima volta il suo pubblico, da sempre abituato all’imprevedibilità e alla costante voglia di sperimentare della cantante.

Nel corso della sua carriera, cominciata dal palco di Sanremo Giovani nel 1995, l’artista è infatti passata con disinvoltura attraverso la musica melodica, il pop e l’elettronica dimostrandosi spesso molto avanti rispetto ai tempi, forse troppo, e anticipando le “mode”.

Come quando nel 2008 incise il primo album di cover di artisti appartenenti alla scena indie italiana, Un’altra me, una cosa, quella di coverizzare gli indie, diventata ormai diventata una pratica comune se ci pensate.

E poi nel 2009 l’arrivo di Airys, un vero e proprio alter ego con cui l’artista ha proposto musica elettronica con un’immagine trasgressiva, diametralmente opposta a quella rassicurante di Syria.

Prodotta dagli Hot Gossip Syria pubblicò con Sony Music Italy l’EP Vivo amo esco contenente cinque brani inediti e una cover di Io ho te di Donatella Rettore, in seguito lanciata anche in una nuova versione con i Club Dogo.

Il ritorno di Airys

In questi 11 anni Syria ha spesso palesato la voglia di far tornare Airys ma poi è stata assorbita dal teatro prima con uno spettacolo su Gabriella Ferri e uno, in arrivo il prossimo anno, sulla musica di Sergio Bardotti.

Questo fino a ieri quando la cantante ha annunciato di essere entrata in studio per registrare non uno ma ben due brani di Airys.

“Ma se vi dicessi che sto andando in studio a cantare una canzone di Airys super Bomba? Sto andando, ora… Ma in verità sono uscita dallo studio e ne ho cantate due, meglio così, due bombette. Abbiate pazienza… sto lavorando per voi, ho voglia e sono molto soddisfatta“

Nell’attesa di nuove notizie al riguardo potete rileggere qui il capitolo dedicato ad Airys nel blog con cui Syria, in esclusiva per noi, ha ripercorso la sua carriera.