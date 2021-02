Supernino, il supereroe con pochi poteri torna con il singolo “Scrollo”

E’ uscito Scrollo (Sony Music Italy), il nuovo singolo di Supernino, il genio dell’intelligenza artificiale che pubblicherà l’album d’esordio in primavera.

Supernino è un’insegna al neon alla fine del prossimo secolo. Un anti-eroe contraddittorio, un paradosso temporale. É un cinema tridimensionale in una puntata di Black Mirror ambientata più di cento anni fa.

Nella vita si occupa di intelligenza artificiale, e fuori dall’ufficio vive per una musica che per lui è una sorta di proiezione tridimensionale della vita, da guardare attraverso apposite lenti. E lo fa con un QI drasticamente sopra la media, cercando di differenziarsi dal fratello gemello laureato in medicina in una forma di arte che preveda aghi ma solo quando si parla di giradischi.

É Super, ma è soprattutto Nino, per tutti. Un giovane ragazzo con il sogno della musica, che in Scrollo racconta un amore finito, che si può rivivere solo scrollando i ricordi sui social, dove le foto assumono quella forma di costante presente anche quando sono ormai un malinconico passato.

E proprio quando smetti di scrollare le foto e pensi di essere finalmente solo, ti riappare sui social il favoloso “ricordo del 2019” dove tu e lei eravate abbracciati in un angolo di cielo. Ed è li, che Supernino tira fuori il suo potere di restare in piedi, seppur sentendosi un po’ sfigato.

Quando non suona e non costruisce il futuro fatto di Intelligenza artificiale, gioca ai videogiochi, da perfetto nerd, perfettamente calato nel suo secolo imperfetto e pieno di aspettative.

Un giorno aprirà un Supercinema, ma questo succederà in un prossimo futuro.

SUPERNINO

Supernino, il cui vero nome è Davide Sgro, è un cantautore torinese nato nel 1994.

Inizia ad avvicinarsi alla scrittura da bambino, creando filastrocche con lo scopo di infastidire suo fratello gemello.

All’età di tredici anni dice basta alla tastiera giocattolo e, ormai adolescente, riesce ad accedere alla classe di organo presso il Conservatorio di Torino, dove ha l’opportunità di studiare pianoforte e composizione.

Dopo aver militato in diverse band, pubblica Telodirò, il primo singolo da solista sotto lo pseudonimo di Supernino.

Il progetto è un tuffo nel futuro, gli strumenti acustici vengono sostituiti da quelli virtuali e la scrittura diviene più frenetica e attuale: sono proprio i testi delle nuove canzoni, ironici e fuori dagli schemi, a diventare il cavallo di Troia prediletto dall’autore per insinuarsi nella scena musicale italiana.

Eday EP è il precedente disco d’esordio prodotto dai ragazzi di ROL Produzioni, i quali hanno avuto un ruolo fondamentale nella definizione del sound elettronico che oggi contraddistingue il progetto.

L’EP, pubblicato come indipendente, riesce sin da subito ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori, tanto da portare l’artista a firmare pochi anni dopo un contratto discografico con Sony Music per la pubblicazione del suo nuovo disco in uscita nel 2021.