Sister Cristina abbandona il velo... da oggi sarà solo Cristina

Suor Cristina, anche conosciuta come Sister Cristina, vincitrice dell’edizione 2014 di The Voice of Italy, è stato ospite domenica 20 novembre a Verissimo per la prima volta senza velo.

Quell’anno il video della sua Blind Auditions sulle note di No one di Alice Keys divenne virale e risultò il video più visto nel mondo. Da allora Suor Cristina ha inciso un EP e un album e ha girato il mondo con la sua musica. Fino ad oggi, giorno in cui ha svelato a Verissimo da Silvia Toffanin di aver abbandonato il velo,

Queste le parole di quella che oggi è solo Cristina:

Suor Cristina non c’è più ma in fondo è dentro di me, se sono quello che sono oggi è anche grazie a lei. Ho fatto un percorso meraviglioso… è stato anche complesso, difficile, ma oggi ho il sorriso e ancora più forte di prima credo nella vita, ancora di più credo in Dio perché Dio è vita, la fede non è andata via.

La ragazza ha poi spiegato come è iniziato il suo percorso nella chiesa…

Appartenevo alle suore Orsoline, 15 anni anni di vita religiosa, gli anni più belli della mia vita perché è un’esperienza di vita e credo che quello che è successo non è niente in particolare. È stato un cambiamento mio, una crescita. Ho fatto questa scelta a 19 anni quando ho incontrato le suore Orsoline. Suor Rosa fondatrice della congregazione delle Suore Orsoline nella loro famiglia, nell’occasione del centenario organizzò un musical e mia madre mi propose di partecipare. Inizialmente le dissi no, non volevo avere a che fare con figure ecclesiastiche. Realizzai dopo, il 2 febbraio del 2008, quando presentammo per la prima volta il musical, e mi dissi guarda: “Quanta gente crede in questa storia che sto per cantare…”

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO