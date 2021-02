ClubHouse è la nuova piattaforma social che sta spopolando in Italia in queste ultime settimane (ne abbiamo parlato qui spiegandone il funzionamento). Dopo due appuntamenti di prova nasce ora un appuntamento fisso su ClubHouse dedicato agli artisti emergenti.

Suoniamo con All Music Italia è il titolo della room che prenderà vita tutti i martedì e i giovedì, dalle 18 alle 20:30, su ClubHouse e in cui gli artisti emergenti potranno suonare e far ascoltare la propria musica per ricevere feedback e pareri dal pubblico, addetti ai lavori, artisti e altri emergenti.

Nei giorni scorsi l’appuntamento ha riscosso un ottimo riscontro con una room che, per ben 6 ore consecutive, ha dato spazio a tutti per esibirsi e di ricevere commenti, consigli e opinioni da personaggi del calibro di Raige, Morgan, il producer Zef, Paola Balestrazzi di Sony Music ATV, Klaus Bonoldi di Universal Publishing, Giuseppe Anastasi oltre a discografici, produttori e addetti ai lavori.

Per partecipare all’appuntamento guidato dal nostro direttore, Massimiliano Longo, insieme ad oli? (cantautore e autore) e Yosef, basterà semplicemente collegarsi a ClubHouse (scaricando l’app per chi ha telefoni cellulari con sistema operativo IOS) ed entrare nella room Suoniamo con All Music Italia il martedì e il giovedì dalle 18 alle 20:30. A tutti gli artisti presenti, nel limite del tempo disponibile, sarà data la possibilità di far ascoltare un proprio brano.

Gli artisti potranno far ascoltare la propria canzone live accompagnandosi con uno strumento, su base o a cappella. Per gli artisti trapper o per casi eccezionali si potrà far ascoltare il brani anche in versione incisa a patto che la qualità di ascolto sia buona (per questo si consiglia di fare delle prove prima).

Ma non solo, All Music Italia ha creato una playlist Spotify dedicata che trovate qui. I brani già editi presentati dagli artisti presenti saranno inseriti in questa playlist in modo che le persone presenti, gli addetti ai lavori e i nostri lettori possano ascoltarle successivamente.

Primo appuntamento ufficiale quindi domani, martedì 9 febbraio 2021, su ClubHouse a partire dalle 20.