Subsonica rinviate le date del tour previste fino al 3 aprile

Subsonica live slittano alcune date del Microchip Temporale Club Tour.

I concerti previsti fino al 3 aprile sono stati rinviati in seguito alle recenti ordinanze emanate dal governo.

Restano, invece, confermati gli altri appuntamenti programmati dal 4 aprile, salvo nuovi sviluppi indipendenti dalla volontà della band, che saranno comunicati in maniera tempestiva.

I biglietti acquistati saranno validi per le nuove date.

Per tutti i concerti è possibile rivendere i biglietti utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne.

SUBSONICA – Calendario aggiornato

“MICROCHIP TEMPORALE – Club Tour”

4 aprile – Trezzo sull’Adda (Milano) – Live Club – SOLD OUT

5 aprile – Padova – Hall – SOLD OUT

8 aprile – Milano – Alcatraz – SOLD OUT

9 aprile – Milano – Alcatraz

10 aprile – Pordenone – Fiera Padiglione 5 – SOLD OUT

15 aprile – Roma – Atlantico

16 aprile – Roma – Atlantico

17 aprile – Nonantola (Modena) – Vox – SOLD OUT

18 aprile – Marghera (Venezia) – Centro Sociale Rivolta

23 aprile – Napoli – Common Ground

24 aprile – Mosciano Stazione (Teramo) – Pin Up

25 aprile – Modugno (Bari) – Demodè Club

28 aprile – Venaria Reale (Torino) – Teatro della Concordia – SOLD OUT

29 aprile – Venaria Reale (Torino) – Teatro della Concordia – SOLD OUT

30 aprile – Venaria Reale (Torino) – Teatro della Concordia

2 maggio – Senigallia (Ancona) – Mamamia

6 maggio – Firenze – Tuscany Hall

7 maggio – Perugia – Afterlife

8 maggio – Nonantola (Modena) – Vox – SOLD OUT

SUBSONICA – MICROCHIP TEMPORALE

Il 22 Novembre 2019 è uscito Microchip Temporale (Sony Music), la rielaborazione di Microchip Emozionale realizzato in complicità con 14 artisti che hanno oggi, per la maggior parte, l’età dei Subsonica di allora: Achille Lauro, Coez, Coma_Cose & Mamakass, Cosmo, Elisa, Ensi, Fast Animals and Slow Kids, Gemitaiz, Motta, M¥SS KETA, Nitro, Lo Stato Sociale e Willie Peyote.

