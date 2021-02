Gli Studio Murena lanciano l’omonimo album per Costello’s Records

Gli Studio Murena lanciano l’omonimo album.

Progetto discografico che segue a Cruncy Bites e che contiene i singoli Password e Arpa e tamburo segnalati su Casa Bertallot di Alessio Bertallot.

Marmo è il terzo singolo che ha anticipato il nuovo disco per Costello’s Records, con distribuzione The Orchard.

Lo Studio Murena nasce a Milano nel 2018 ed è composto da cinque talentuosi musicisti del conservatorio:

Amedeo Nan (chitarra elettrica),

Maurizio Gazzola (basso elettrico),

Matteo Castiglioni (tastiere e synth),

Marco Falcon (batteria)

e Giovanni Ferrazzi (elettronica, sampler).

Dopo aver pubblicato il suo primo lavoro, il gruppo ha da subito la possibilità di esibirsi su grandi palchi quali JazzMI, MusicalZOO e Jazz On The Road.

Successivamente virano su sonorità più scure includendo nella sua formazione l’MC Carma che caratterizza il progetto con strofe rap di intenzione conscious ed impegnata.

Il gruppo ha ottenuto numerose gratificazioni tra cui: il primo posto al Pending Lips Festival e alla JamForTheFuture organizzata da JazzMi.

Grazie a quest’ultimo hanno concretizzando la possibilità di condividere palchi importanti con artisti di spessore quali The Comet Is Coming, Davide Shorty & Funk Shui Project, Inoki e altri.

“La torpedine interna di ogni essere si manifesta alternando azioni di nascondimento a epifanie rivelatrici. Scevra dall’essere decodificabile, l’emotività sonora rivela i suoi moti più profondi a partire dall’iridescenza del suo singolare sguardo. Suono come viatico dell’anima: prende forma dalla necessaria partecipazione di tutti i suoi componenti. Fluido muoversi nell’oscuro della musica, lo Studio Murena ne esplora gli anfratti”

Studio Murena – Tracklist

A SIDE

A1. << [01:38:00]

A2. Long John Silver [04:04:00]

A3. Vuoto Testamento [04:59:00]

A4. Giorni dispari [03:27:00]

A5. Arpa e tamburo [03:58:00]

B SIDE

B1. Utonian [05:35:00]

B2. Marmo [03:58:00]

B3. SETIPERDITUODANNO [03:04:00]

B4. Password [03:43:00]

B5. Eclissi [04:10:00] B6. >> [02:00:00]

Credits:

Carma – MC

Matteo Castiglioni – Electric Piano, Synthesizer

Marco Falcon – Drums

Giovanni Ferrazzi – Electronics

Maurizio Gazzola – Bass

Amedeo Nan – Guitar

Riccardo Sala – Tenor Saxophone on Vuoto Testamento, Eclissi >

All tracks composed, arranged and played by Studio Murena

All lyrics by Lorenzo Carminati

Recorded, mixed and mastered at Novenove Studio di Milano

Engineered by Simone Tornaquindici

Produced by Studio Murena

Foto: Maltese / Pompilli / Paoli