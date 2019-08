Street Clerks: la forza del funky anni ’80 nel nuovo singolo “Ho Fame”

E’ uscito Ho Fame, il nuovo divertente singolo degli Street Clerks (Platinum Studio / The Orchard).

Una canzone in cui si capisce fin dal primo ascolto che la forza sta nel ritornello da cantare a squarciagola e in un groove di basso che ricorda il funky anni ‘80.

Ho Fame rappresenta l’altro lato della medaglia dell’estate. La consapevolezza delle ansie esistenziali e i tormenti quotidiani nascosti dietro un’estate apparentemente perfetta.

”Ho Fame è venuta da sé in uno di quei pomeriggi in cerca di ispirazione, in cui mi sono accorto che per coprire l’ansia e il nervosismo di non riuscire a terminare la canzone, avevo appena ingurgitato voracemente un pacchetto di patatine e una barretta di cioccolato.

Da lì è partita la riflessione su quanto, legato al cibo, ci sia tutto un mondo sommerso di emozioni, paure, ansie…ma anche momenti di piacere. Siamo in estate quindi è stato inevitabile legare tutto ciò all’angoscia per il drammatico momento della prova costume!”