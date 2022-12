Il Producer Stabber lancia con Gaia “Fé”, brano che affronta i temi di fede e spiritualità

Stabber e Gaia Fé testo, traduzione e significato del singolo che mette insieme la produzione del Producer con la voce e le parole della cantautrice vincitrice della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Il brano sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 16 dicembre 2022.

Stabber Gaia Fé significato del brano

Stefano Tartaglini, in arte Stabber, è un produttore aquilano che ha firmato alcuni dei dischi e dei brani più interessanti tra quelli pubblicati in Italia negli ultimi anni (Motta, Coez, Nitro, Anastasio, Salmo, Laila Al Abash, tra gli altri).

L’idea di fé nasce da una lunga chiacchierata tra il produttore e Gaia su argomenti molto importanti come la Fede e la Spiritualità e come il mondo in cui viviamo oggi ci spinge ad agire secondo la testa e non più seguendo il cuore.

La necessità di essere schietti ma vulnerabili, arrabbiati ma speranzosi, ha concesso al brano di trovare un balance perfetto tra un sound confortante e minimalista e momenti di aggressività sonora.

In studio i due hanno creato di getto il brano che è rimasto pressoché identico alla prima bozza creata in un solo pomeriggio.

Stabber Gaia Fé testo e traduzione

A seguire il testo in portoghese, lingua madre di Gaia, e la traduzione:

TESTO

Corações julgantes dentro das igrejas

Patriarcado ainda na ponta da mesa

Filtros que distanciam da beleza

Filhos feitos no tédio da quarentena

Eu não cresci pra ser assim

Distante de mim

Eu não morri pra resurgir

A mesma

De antes

Cadê a sua fé agora cadê a sua fé fé?

Já caiu a ficha ou tu não tá querendo ver X2

Amores reprimidos se tornam abusos

Florestas queimadas e nós sem futuro

Pra chegar no topo, vale tudo

Quero a roupa cara mas to sem seguro

Mas to sem seguro

Eh tu tu ta inseguro X3

Cadê a sua fé agora cadê a sua fé fé?

Já caiu a ficha ou tu não tá querendo ver X2

TRADUZIONE IN ITALIANO

Cuori giudicanti dentro le chiese

Patriarcato ancora seduto a capotavola

Filtri che allontanano dalla bellezza

Figli nati dalla noia della quarantena

Non sono cresciut* per essere così

Lontan* da me

Non sono mort* per risorgere

L* stess* di prima

Dov’è la tua fede adesso dov’è la tua fede fede?

Sei consapevole di ciò che ti circonda o sei tu che non vuoi vedere? X2

amori repressi si trasformano in abusi

Foreste bruciate e noi senza futuro

Per arrivare in cima, vale tutto

Voglio i vestiti costosi e non ho nemmeno l’assicurazione sanitaria

Ma sono senza assicurazione

Eh so che sei insicuro X3

Dov’è la tua fede adesso dov’è la tua fede fede?

Sei consapevole di ciò che ti circonda o sei tu che non vuoi vedere? X2

Il brano sarà accompagnato inoltre da un video disponibile da venerdì 16 dicembre su Vevo/Youtube realizzato da Francesco D’Abbraccio e Karol Sudolski con fotogrammetrie e machine learning.

In “fé”, i due creativi trasfigurano il corpo di Gaia fino a dissolverlo in elementi naturali, paesaggi ed ecosistemi.