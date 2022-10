Sta per tornare Giorgia... il nuovo singolo è "Normale"

Giorgia nuovo singolo in arrivo e, a quanto pare, si chiamerà Normale.

Nei giorni scorsi la cantante, seguendo la moda che va di moda da diversi anni tra gli artisti internazionali e non, ha archiviato tutte le foto del suo profilo Instagram lasciandolo completamente vuoto.

Una strategia che di solito viene usata per annunciare una nuova uscita discografica, “una nuova era” come direbbero i fandom. Ed è così che nella giornata del 21 ottobre sul profilo è comparso un video.

L’amico Rocco Papaleo, regista e attore che ha fatto debuttare al cinema Giorgia nel film Scordato, da il ciak all’artista che inizia a dialogare con il suo smartphone come si usa sui social:

“A me la parola ‘Normale’ ha sempre fatto un po’ paura, forse è un fatto generazionale perché mentre io crwscevo essere normale era considerato essere banale, bisognava essere originali a tutti i costi. Che cos’è per te normale?“

Questa la domanda che Giorgia rivolge a chi l’ascolta. Nel video si vede quindi la cantante girare su un monopattino e incontrare persone. Una signora, alla domanda “Che cos’è normale” le risponde così: “Le piccole cose, il mare, un libro…”

Il video si conclude con la scritta Normale To be Continued e una data per il momento celata “**/11“.

Uscirà quindi a novembre il nuovo singolo di Giorgia che, a quanto pare, si chiamerà proprio Normale. Resta invece il dubbio di quando sarà lanciato il nuovo disco della cantante anche se rumors sempre piè più insistenti la vorrebbero di ritorno, a 22 anni dal secondo posto del 2001 con Di sole e d’azzurro, di ritorno in gara al Festival di Sanremo (vedi qui).

Quello in uscita nel 2023, un progetto prodotto da Big Fish, sarebbe l’11esimo disco di inediti di Giorgia. L’ultimo album pubblicato dalla Todrani è il disco di cover Pop Heart del 2018 mentre parlando di inediti bisogna tornare indietro fino al 2016, anno in cui uscì Oronero.