Soundreef ecco gli autori presenti a Sanremo 2021

Soundreef Sanremo 2021. Tra autori ed editori, la collecting fondata da Davide d’Atri è presente in cinque brani in gara tra i big del prossimo Festival della Canzone Italiana e uno tra i giovani.

Chi sono…

Fedez, il rapper milanese, in gara insieme a Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome, ha affidato la gestione delle sue royalties in tutte le classi di diritto a Soundreef già dal primo gennaio 2017.

Gigi D’Alessio è in gara come autore del brano di Arisa, Potevi fare di più ed è uno degli autori Soundreef della prima ora avendo affidato alla collecting indipendente per l’intermediazione delle sue royalties ormai dal 2017.

Random – all’anagrafe Emanuele Caso, iscritto alla collecting come autore – presenta al Festival Torno a te. Accanto agli autori, Soundreef gestisce i diritti di due società editoriali legate ad artisti presenti nel cast del prossimo Festival di Sanremo: la prima è quella di Frenetik&Orang3, una delle realtà di punta del momento – in termini di produzione – coinvolti come editori del brano di Gaia, Cuore amaro. La seconda è Thaurus Sfera Ebbasta,Guè Pequeno, Marracash, Charlie Charles, Shablo, Ernia, Rkomi,FSK Satellite e Drefgold che da gennaio ha affidato a Soundreef la gestione dei propri diritti digitali. La società sarà in gara nella sezione Campioni con Torno a te, cantata da Random e con Voce, il brano portato in gara da Francesca Calearo, in arte Madame.

Soundreef, oltre che nella sezione Campioni, è presente anche nella categoria riservata ai Giovani: la collecting indipendente amministra per la parte autoriale Luca Dellai, in gara con Io sono Luca, brano di cui Soundreef gestisce una quota editoriale.

un po’ di numeri

Soundreef Ltd è un Ente di Gestione Indipendente (Direttiva 2014/26/EU) presente nel registro pubblico dell’Intellectual Property Office del Regno Unito che gestisce i diritti di oltre 43.000 autori ed editori di cui 26.000 italiani e opera direttamente o attraverso accordi di rappresentanza in 90 paesi.

Tra gli autori rappresentati: Enrico Ruggeri, Fedez, J-Ax, Rovazzi, Gigi D’Alessio, M° Giancarlo Bigazzi, M° Maurizio Fabrizio, Fortunato Zampaglione, Nesli, 99 Posse, Noyz Narcos e molti altri. Dal 1° gennaio 2021 scelgono Soundreef anche Federica Abbate, Alessandro Merli (Takagi), Fabio Clemente (Ketra), i Boomdabash, Danti e Two Fingerz, Morgan, Diego Calvetti, Roberto Rossi e molti Big del rap (per la raccolta dei diritti online): Sfera Ebbasta, Shablo, Marracash, Charlie Charles, Gué Pequeno, Rkomi, Ernia, Drefgold, FSK $atelliteFishBall e molti altri.

Soundreef Ltd è di proprietà di Soundreef S.p.A., società che sviluppa tecnologia per monitorare, raccogliere e massimizzare i proventi di autori ed editori. La Società processa milioni di transazioni ed analizza miliardi di dati con l’obiettivo di migliorare la sicurezza ed efficienza nell’industria musicale. Soundreef S.p.A. controlla anche Soundreef Media Service S.r.l. che si occupa di sonorizzazioni di grandi catene commerciali e Soundreef CZ s.r.o. che è un Ente di Gestione Indipendente in Repubblica Ceca.