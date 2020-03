Simone Tomassini: l’emergenza sanitaria ferma il tour sudamericano

Dopo le prime tappe in cui ha ottenuto un ottimo riscontro, il cantautore comasco Simone Tomassini è stato costretto a sospendere il tour sudamericano che aveva avuto inizio lo scorso 5 marzo da Rosario (ne abbiamo parlato Qui).

Questo il messaggio postato da Simone sui social:

Una presa di coscienza consapevole e coraggiosa:

“Il mio Tour On the Road in Argentina si è fermato. Da oggi anche qui è cominciato giustamente il periodo di quarantena. Non Avete idea di quanto ho sofferto in silenzio e di quanto ogni secondo cercavo un pretesto per collegarmi a internet e leggervi e leggere tutte le notizie che arrivavano da casa mia, dalla mia amata Italia. Adesso è il tempo di spegnere gli amplificatori e le luci del palco e di rientrare a casa.Perché voglio viverlo anch’io questo momento e lo voglio vivere tutto a casa mia! Ringrazio Giuseppe Lioi, tutta la sua splendida famiglia.Tutti i ragazzi che hanno suonato con me emozionandomi ed emozionandoci insieme. E ringrazio tutte le persone che hanno affollato i nostri concerti. E ringrazio tutti voi che avete seguito le dirette e mi avete fatto respirare il nostro calore italiano. Eravamo a metà strada. Ma a volte è necessario un stop. E chiedo scusa a tutti i locali che ci avrebbero accolto a braccia aperte come hanno fatto tutti gli altri. Io e Rino abbiamo anticipato il volo al giorno 14 e torneremo in Italia (sperando sia tutto confermato) il giorno 15. Perché voglio vivere accanto a Charlotte e a tutta la mia famiglia questo assurdo momento. Ho pianto tanto e le lacrime che ho versato dentro di me sono state le più dolorose e le più amare di tutte. E mi sono sentito impotente e anche inutile . Adesso Voglio tornare a casa. Adesso è ora di “Stare a casa “ anche per me. #andratuttobene . Io ne sono sicuro, anzi sicurisssSimo! W la mia ITALIA sempre. Grazie di tutto Argentina! Non è un Addio, ma un ARRIVEDERCI!!!”