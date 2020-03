E’ tutto pronto per lo sbarco del cantautore Simone Tomassini in Sudamerica. Il 3 marzo è uscito il singolo in spagnolo Esa sonrisa que tienes (Cello Label), mentre il 5 è partito il tour Argentina in the road.

Per i live sudamericano Simone Tomassini si farà accompagnare dalla band italo-argentina Amaro Lucano rock, una realtà molto interessante e che sta ottenendo ottimi riscontri nell’America del Sud.

Argentina on the road si compone di 12 live prodotti in collaborazione con Nacho Producciones.

Un nuovo tassello per il cantautore scoperto dalla Bollicine, l’etichetta di Vasco Rossi, che all’estero già si è esibito negli Stati Uniti, Cuba, Belgio e Olanda.

“Sono un grande sostenitore dell’internazionalizzazione dei nostri artisti italiani che non hanno nulla da invidiare agli altri e da sempre rappresentano egregiamente all’estero il nostro patrimonio culturale musicale. Sono convinto che l’anima rock di Simone, emergerà con tutta la grinta e l’energia che lo contraddistinguono in questo tour in Argentina, dove rappresenterà il nostro paese nelle 12 date programmate. Buon lavoro a tutti!”

Queste le parole di Sergio Cerruti, il Presidente AFI (Associazione Fonografici Italiani).

Ad anticipare il tour, il singolo in spagnolo Esa sonrisa que tienes, prodotto da Cello Label in collaborazione con Auditoria Records.

Simone Tomassini, che lo scorso mese di ottobre ha pubblicato il singolo Ovunque (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto), ha reso disponibile in questi giorni nelle piattaforme digitali lo storico live sold out del 2005 dell’Alcatraz di Milano.

SIMONE TOMASSINI – ARGENTINA ON THE ROAD – LE DATE

“Argentinaaaaa! Ci siamo! Tra qualche giorno insieme a te io prendo il volo”

Questo il messaggio postato sui social da Simone Tomassini. Ecco le date: