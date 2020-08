Silvio Capeccia Plays Decibel – Piano Solo, l’11 settembre il nuovo album

Sarà disponibile da venerdì 11 settembre per Anyway Music con distribuzione Believe Silvio Capeccia Plays Decibel – Piano Solo, l’album dal tastierista della storica band in cui esordì Enrico Ruggeri.

Nell’album Silvio Capeccia, tastierista della band pioniera del punk rock italiano, reinterpretate al pianoforte le più belle canzoni dei Decibel.

L’album sarà disponibile in formato CD e sulle piattaforme digitali. Contiene le più belle canzoni della band in una speciale versione strumentale in piano solo.

Dai grandi classici come Vivo da Re e Contessa fino ai successi più recenti degli ultimi album Noblesse Oblige e L’Anticristo. Il disco del tastierista e compositore si può definire come un viaggio attraverso la storia dei Decibel, presentati in un’inedita veste intima e intensa.

SILVIO CAPECCIA PLAYS DECIBEL – PIANO SOLO

Silvio Capeccia, nato a Milano nel 1957, è un artista completo e innovativo. Con i Decibel ha dato vita a una rivoluzione sonora che ha cambiato profondamente la storia del rock italiano.

Nel nuovo album, tra suggestioni e leggenda, l’artista trasforma le canzoni della band in sonate per solo pianoforte, in una forma in cui si può ascoltare l’anima di ogni brano.

Silvio, dopo una prima fase con i Decibel, inizia a esplorare il mondo della Ambient music. Le sue produzioni sono utilizzate in esposizioni d’arte contemporanea, installazioni multimediali e in progetti di psicoacustica con il chitarrista dei Decibel Fulvio Muzio.

Nel 2017 la reunion dei Decibel viene celebrata con il cofanetto Noblesse oblige al quale segue un lungo tour (Qui il racconto della data del Fabrique).

Nel 2018 i Decibel tornano a Sanremo con Lettera dal Duca (Qui la nostra videointervista). La band nella serata dei duetti è accompagnata da Midge Ure, front-man della cult band inglese Ultravox. Contemporaneamente esce l’album L’Anticristo.