Uscirà il prossimo 12 febbraio il nuovo singolo di Shel Shapiro Non dipende da Dio (Azzurra Music). Il pioniere della musica rock in Italia, anticonformista e fuori dagli schemi pubblicherà nel 2021 un nuovo album di inediti a vent’anni dal precedente.

Non dipende da Dio è apparentemente un brano personale e autobiografico ma, in realtà è una riflessione sul percorso della vita, la carriera e la crescita di tutti noi in generale, sottolineando che ognuno di noi è artefice del proprio destino.

Un percorso in cui Shel Shapiro si è destreggiato primeggiando non solo nella musica, visto che a ragione può essere considerato un artista a 360 gradi. Attore di cinema, televisione e teatro Shel Shapiro è testimone e protagonista delle trasformazioni culturali dagli anni ’60 fino ad oggi.

Nel 2018 Shel Shapiro ha pubblicato insieme all’amico-nemico Maurizio Vandelli l’album Love and Peace a cui è seguito un lungo tour teatrale (Qui la nostra videointervista ai due artisti).

SHEL SHAPIRO NON DIPENDE DA DIO

Non dipende da Dio sarà disponibile anche in un esclusivo formato in vinile 45 giri ordinabile in versione autografata dall’artista al seguente link.

Un nuovo modo per celebrare e celebrarsi, visto che la sua musica è diventata colonna sonora di quella generazione e i suoi concerti, ancora oggi, riescono a catalizzare l’attenzione di un pubblico trasversale. Dai giovani della beat generation degli anni sessanta fino alle nuove generazioni.