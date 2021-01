Shakalab feat Alborosie: il nuovo singolo “Giganti” prodotto da Shablo

Venerdì 8 gennaio è il giorno dell’uscita di Giganti (Believe Digital), il nuovo singolo della band Shakalab. Per l’occasione coinvolti Alborosie e Shablo per un brano che anticipa il nuovo progetto discografico atteso per il 2021.

Shakalab è una delle più interessanti e storiche reggae band italiane in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito anche elementi tipici di soul, hip hop e sorprendenti melodie vocali.

Shakalab con Giganti porta l’attenzione sulla tematica dell’amicizia, quella vera e di lunga durata, senza la quale ci sentiremmo molto spesso persi e vuoti dentro.

“In un momento storico e delicato come questo in cui tutti siamo sottoposti ad uno stress psicologico ed emotivo ancora maggiore, l’amicizia, anche se a distanza, assume una valenza particolare. Paragonata a un ‘gigante’ l’amicizia vera è in grado di sopperire ad innumerevoli mancanze, lenendo la sofferenza che è intrisa in differenti forme in ognuno di noi, dandoci quella forza necessaria per andare avanti.”

Queste le parole della band.

SHAKALAB FEAT ALBOROSIE GIGANTI

Il brano, scritto dagli stessi Shakalab e prodotto da Shablo, s’impreziosisce della collaborazione con Alborosie, voce intensa e graffiante tra le migliori della scena contemporanea reggae internazionale. Questa unione da vita ad un duetto davvero sorprendente.

Un’atmosfera avvolgente scandita da un flow elettrizzante e cantilenato si apre anche ad influenze black, reggae e soul lasciando spazio a un ritornello incalzante che rimane nelle orecchie sin dai primi ascolti.

La canzone è una fresca esplosione di elementi diversi. Sonorità rap e urban s’intrecciano perfettamente con atmosfere black e sfumature soul che rendono il pezzo davvero unico nel suo genere. Grazie ad un sound ammaliatore, Giganti è un brano di grande impatto che ben rispecchia l’evoluzione della band.

Attraverso Giganti Shakalab dimostrano ancora una volta di essere una band estremamente versatile. Un gruppo in grado di intercettare le tendenze del momento, proponendosi in una chiave sempre attuale e all’avanguardia. Un mood che permette di spaziare agilmente tra diversi generi e stili musicali, senza dimenticare la loro forte vocazione reggae.