E’ uscito per The Saifam Group On My Way, il singolo d’esordio della cantautrice milanese Shabel. Il brano è disponibile anche in una versione remix prodotta da Paolo Sandrini.

On My Way nella sua versione originale è prodotto da Gianni Bini, ed è un brano potente, dal respiro internazionale, impreziosito dalla vocalità avvolgente e sensuale di Shabel. L’artista canta la propria voglia di rivincita con la risolutezza di chi ha imparato ad accettarsi e a prendere la propria strada senza guardarsi indietro.

“Inizio questo viaggio con la prima canzone in cui mi sono realmente sentita Shabel. Questo nome, a cui sono profondamente affezionata, ha le sue radici in una delle terre che amo di più, l’Africa, che all’età di 8 anni ho avuto la fortuna di visitare insieme alla mia famiglia. Secondo la cultura sciamanica ognuno di noi possiede un proprio animale guida: il mio è Shabel, che in lingua Swahili significa ‘tigre’.”

Queste le parole di Shabel. La cantautrice continua.

“Il mio rapporto con ‘On my way’ è come quello di una madre con il proprio figlio, è stata la mia prima vera creazione artistica e rappresenta per me un grande cambiamento, una metamorfosi tra la ragazza e l’artista. È un brano che parla di una ragazza che è stata delusa tante volte ma che ora è più forte, determinata a intraprendere la propria strada senza guardarsi indietro. È una canzone di rivincita, dedicata a tutte le persone che almeno una volta nella vita hanno preso in mano una situazione difficile e ne hanno fatto il loro punto di forza, che hanno avuto il coraggio di uscire dalla loro comfort zone per cercare qualcosa di migliore, è dedicata allo spirito libero che è nascosto dentro ognuno di noi.”

SHABEL

Chiaraginevra Gariboldi è il vero nome di Shabel, cantautrice milanese nata nel 2000.

Ha iniziato la sua carriera artistica da giovanissima, partecipando come ballerina al programma televisivo Io Canto, dove ha scoperto la sua passione per il canto.

Nel 2015 partecipa a Sanremo Junior e si classifica al primo posto. Nello stesso anno si esibisce sul palco dell’Ariston per il concorso Sanremo Junior Internazionale, dove vince il premio della critica.

Nel 2016 è tra i finalisti di Area Sanremo con il singolo E poi sei arrivato te. L’anno successivo inizia a studiare pianoforte e una volta diplomata è ammessa al Conservatorio di Milano, dove attualmente prosegue il percorso di studi.