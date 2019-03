Dopo il lungo sfogo sui social di cui vi abbiamo parlato in questo articolo Sfera Ebbasta ha lanciato questa notte Mademoiselle, un nuovo brano inedito che vuole essere una risposta del “King of Trap” a tutte le accuse che gli sono state mosse negli ultimi mesi e che lo indicherebbero come un cattivo esempio per i giovani.

Dalla gogna mediatica per la tragedia di Corinaldo fino all’esclusione e alle polemiche conseguenti da The Voice of Italy (sempre che la trattativa fosse davvero in stato così avanzato come è stato scritto sul web), negli ultimi mesi Sfera Ebbasta sembra essere diventato il bersaglio preferito dei perbenisti. Come se fosse davvero una canzone a poter influenzare i giovani di oggi.

Il problema semmai andrebbe ricercato nell’immagine che molti media, dalla televisione con i suoi programmi trash dove gli sconosciuti possono diventare qualcuno per una manciata di mesi arricchendosi facilmente grazie alle ospitate nelle discoteche e nei saliti televisivi, fino alla musica stessa che, con alcuni genere proietta un immagine del successo come di qualcosa legato indissolubilmente ai soldi e a quello che ne consegue… dai vestiti alle grandi marche. Ma questi problemi non arrivano certo da Sfera Ebbasta e dalle sue canzoni che anzi, non sono altro che la descrizione di una status quo insito in molti dei giovani di oggi.

Del resto l’artista lo dice chiaramente nelle prime strofe della nuova canzone…

“Ti do il benvenuto in Italia

il paese di chi non ci mette mai la faccia

se tuo figlio spaccia è colpa di Sfera Ebbasta

non di tutto quello che gli manca…”

Mademoiselle è già disponibile in tutti gli store di musica digitale e nelle piattaforme di streaming con una copertina che mostra Sfera Ebbasta sfocato che mostra il dito medio e la scritta “Questo brano presenta contenuti indesiderati che potrebbero risultare offensivi. Clicca per ascoltare.”

Ecco testo e audio del brano.

SFERA EBBASTA . MADEMOISELLE – TESTO

Ti do il benvenuto in Italia

il paese di chi non ci mette mai la faccia

se tuo figlio spaccia è colpa di Sfera Ebbasta

non di tutto quello che gli manca

non ci penso e faccio oh, oh, oh, oh, oh oh

qualsiasi cosa dico sarà usata contro di me

all’intervista non rispondo oh oh oh

come al cellulare se mi chiama la mia ex

Tu chiama la polizia uh hey

dicono che è colpa mia uh hey

ma nelle tasche non ho nulla giuro tenente

nullatenente adesso ho tutto quello che mi serve

Qua tutti puntano il dito uh mademoiselle

perché fumo perché bevo

perché spendo sto cash

e anche chi ti sorrideva adesso non è tuo friend

perché vuole ciò che hai

tenerlo tutto per sé

Non ci penso e faccio oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

io non ci penso e faccio oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

Mamma non ti preoccupare della censura

questo sembra scemo sembra che non arriva all’uva

la mia faccia in copertina solo per copertura

un esorcista ha detto che gli faccio paura

Ma qui e là stessa storia da anni

e mi fai quasi pensare “io fumo e tu ti sballi”

e no non voglio dire nulla di sbagliato

ma anche se non dici nulla qua comunque ti sbagli

e chiamano la polizia uh hey

dicono che è colpa mia uh hey

ma nelle tasche non ho nulla

giuro tenente

nullatenente adesso ho tutto quello che mi serve

Qua tutti puntano il dito uh mademoiselle

perché fumo perché bevo perché spendo sto cash

e anche chi ti sorrideva adesso non è tuo friend

perché vuole ciò che hai tenerlo per sé

Non ci penso e faccio oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

Io non ci penso e faccio oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh

Io non ci penso e faccio oh oh oh oh oh

oh oh oh oh oh