Sfera Ebbasta è un personaggio che, è noto, ama far discutere e parlare di sé. Sempre provocatorio non si lascia mai sfuggire l’occasione per sfoggiare i suoi numeri (da record nell’epoca dello streaming), i suoi sponsor e i suoi risultati.

Questa volta però uno dei suoi innumerevoli tweet degli ultimi giorni deve aver scatenato più del solito il pubblico del web. In realtà, a quanto pare, a scatenare gli haters non è stato un unico tweet ma una serie di affermazioni.

Il primo è stato “La scena italiana è la più calda d’Europa” ha affermato Sfera. In pronta risposta tanti fan del genere hanno commentato affermando che il giovane artista si dimentica della scena francese, da qui ha attinto molto, e di quella inglese.

A seguire un nuovo tweet, questa volta indirizzato a Young Thug, noto rapper e produttore statunitense: “Fanculo a Young Thug e al suo razzismo inverso“, reo di aver parlato male in un’intervista la scena europea dicendo “i rapper europei fanno finta…“, discorso poi ampliato in una serie di Instagram Stories: “In questa intervista con Gillie quando stavo parlando dei rapper d’oltremare, mi riferivo ai ragazzi bianchi della classe media e cose del genere, ma conosco dei veri G europei che sono molto più real di molti rapper americani“.

Anche in questo caso molti utenti di Twitter hanno risposto a Sfera Ebbasta contestandogli anche l’uso improprio della parola razzista. Per tutta risposta il rapper ha Twittato un provocatorio “Non volevo scatenare tutti i vari opinionisti del rap. Scusatemi“.

I numerosi commenti critici hanno quindi fatto scattare come una molla Sfera che, nel rispondere, non ha perso occasione per disprezzare quello che per anni è stato il genere di punta del mercato italiano, il pop, attualmente in crisi, non tanto nelle vendite reali, quanto impotente rispetto al potere dello streaming che, come è noto, è sempre guidato da un popolo di giovanissimi che ascolta perlopiù rap e trap….

“Che dispiacere vedere gli italiani che sputano sulla scena italiana… siamo delle pecore! Ci meritiamo di tornare al pop in classifica“.

Questo ultimo tweet ha letteralmente scatenato la rete. Il Tweet infatti ha ricevuto più di 500 risposte dai fan del pop italiano, fan di artisti come Alessandra Amoroso, Emma, Michele Bravi, Ultimo, Tiziano Ferro fino alle star internazionali come Lady Gaga, i BTS o Katy Perry.

Cosa ci riserveranno i prossimi tweet di Sfera? E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti sui nostri social.