E’ uscito Prega per Noi, il nuovo singolo di Settemeno che per l’occasione ha coinvolto il rapper catanese Zooka. Il brano è prodotto da Jayhell e Coco Beatz.

Prega per noi è un vero e proprio inno a tutti i coloro che partono dal basso per cercare la via per il successo. Una vittoria che travolge non solo chi arriva sul gradino più alto, ma anche chi ci ha sempre creduto.

Il brano è accompagnato da un videoclip che racconta con immagini chiare e nitide la strada, la vera musa ispiratrice di una generazione di rapper affamati di riscatto.

SETTEMENO

Settemeno è lo pseudonimo di Marco Castagna, nato a Catania il 31 dicembre 1996. Si forma dapprima ascoltando i rapper americani dei primi anni 2000 e successivamente muove i primi passi come writer, avvicinandosi ancora di più alla cultura hip hop.

Il giovane artista catanese inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica partecipando a battle di freestyle, esperienze che lo convincono a iniziare a dedicarsi alla scrittura e alla registrazione dei primi brani. Incide il mixtape Extreme, preludio a Trip Land, il primo successo.

Nel 2016 pubblica l’Ep MainScream, 8 tracce in collaborazione con l’Rkh Studio di Torino. Tra sonorità nuove e innovative e brani dal sapore più classico, spicca la hit Equilibrio.

Nel 2017 firma con Spin Music realizzando i singoli Pancakes, Reska in collaborazione con Don Said e Come no. Il brano Mbare tutto ok feat. L’Elfo è un traguardo dal quale esplorare nuove strade. Prega per Noi è il primo estratto del nuovo album che uscirà nel 2020.

ZOOKA

Zooka è il nome d’arte di Manuel Cottonaro, classe 2000, giovane rapper che si avvicina alla musica all’età di 14 anni.

Nel 2018 ottiene il primo successo con il brano San Giovanni, realizzato in collaborazione con il rapper Gisma che totalizza oltre 400 mila views su Youtube. Un brano intenso dedicato al suo quartiere al quale è profondamente legato. Il rapporto con Catania, infatti, è uno dei punti di forza della musica di Zooka.

Nel novembre 2019 esce il suo primo album intitolato 95123.