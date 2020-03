Settembre Soli insieme una canzone per perseguire il proprio sogno

Settembre Soli insieme, un brano dedicato a chi ha il coraggio di proseguire per la propria strada nonostante tutto.

È già fuori negli store digitali e sulle piattaforme streaming Soli insieme, nuovo singolo del giovanissimo Settembre.

Si tratta di un brano pop caratterizzato da un arrangiamento raffinato, moderno che vuole mettere in risalto alcuni strumenti come il piano, la chitarra e gli archi per valorizzare ancor di più il già riconoscibile timbro vocale dell’artista.

Settembre in questo brano racconta con delicatezza, ma allo stesso tempo grinta e realismo di situazioni e sentimenti vissuti da tutti…

Settembre Soli insieme

“’Soli Insieme’ nasce dalla forte esigenza di mettere su carta i miei pensieri rispetto ad un’esperienza passata che mi ha segnato molto.

II brano vuole descrivere la falsità che spesso ci circonda e il senso di rassegnazione nello sperare di incontrare qualcuno di ‘vero’ che possa starci accanto.

Ho scelto questo titolo perché ho sempre percepito un senso di solitudine mentre ero insieme ad altre persone. Proprio quelle che ti voltano le spalle quando meno te lo aspetti.

Con la mia canzone voglio raccontare che non è importante il numero delle persone che abbiamo attorno, ma quante di queste realmente tengono a noi e sono disposte a starci vicine a qualsiasi costo. Voglio dedicare questo brano a tutti quelli che almeno una volta si sono sentiti ‘Soli Insieme’“.

Conosciamo meglio Settembre

Settembre è nato a Napoli nel 2001 è Andrea Settembre.

Fin da piccolo dimostra una forte passione per la musica e per lo spettacolo che lo porta, all’età di sei anni, a frequentare vari corsi di danza e canto.

Si iscrive poi un’Accademia per approfondire i vari stili canori e raffinare la tecnica vocale. All’età di 12 anni partecipa alla trasmissione Io Canto in onda su Canale 5 e inizia a scrivere canzoni.

Pochi anni dopo pubblica i singoli Selfie e il brano Su, con il quale vincerà il Festival Show edizione 2016.

Nel 2019 partecipa al programma The Voice of Italy. Parallelamente al percorso da cantautore, l’artista ha un ottimo seguito come TikToker e YouTuber.

Settembre fa parte della scuderia di talenti NEWCO MGMT di Francesco Facchinetti.

SOLI INSIEME – Testo

Sai che nello spazio non c’è ossigeno

che siamo da soli con un brivido

e Visti da la in alto siamo piccoli,

ma se scendi giù è tutto più nitido.

Resto lì

seduto su una sedia immobile.

Punti il dito su di me e dopo te ne vai.

Si ,tu che mi vuoi bene solo quando sei qui.

In fondo siamo soli, soli insieme.

In piedi sulla cima chi ci tiene?

Nascosti in piena vista da chi chiede

se questa vita è nostra o di chi ci vuole bene

ma lascia che io scelga la mia via,

le voci vuote non mi fanno compagnia.

Scrivo sulla pelle

voi non siete niente

e non vi faccio più decidere per me.

Lasciami qui

con solo me stesso a non trovare scuse.

Che ne sanno di me,

tanto siamo tutti bravi, bravi, bravi a deludere.

Resto lì

seduto su una sedia immobile.

Punti il dito su di me e dopo te ne vai.

Si ,tu che mi vuoi bene solo quando sei qui.

In fondo siamo soli, soli insieme.

In piedi sulla cima chi ci tiene?

Nascosti in piena vista da chi chiede

se questa vita è nostra o di chi ci vuole bene ma lascia che io scelga la mia via,

le voci vuote non mi fanno compagnia.

Scrivo sulla pelle

voi non siete niente

e non vi faccio più decidere per me.