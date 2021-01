I Settembre cantano l’intimità dell’amore nel brano “Due come noi”

I Settembre lanciano il brano Due come noi, nuovo estratto dall’album d’esordio Grattacieli di basilico. Il singolo segue al brano Giugno, uscito l’estate scorsa; ed è accompagnato da un videoclip ufficiale, già disponibile su YouTube.

Due come noi è una collezione di diapositive del viaggio artistico, umano ed emozionale di Angela e Ivan, coppia nella musica e nella vita. La canzone racconta gli aspetti più intimi dell’amore: la quotidianità, le partenze, le permanenze. Ma anche i sogni e le riflessioni.

Il video è un collage, intenso e sincero, di filmati della vita di Angela e Ivan. Le immagini sono riproposte senza filtri e imbellettature. Ci sono tutte le città che i Settembre hanno visitato: Roma, Napoli, Milano, Parigi, Londra, Bologna, Sanremo, le Filippine. Angela ed Ivan si conoscono al Circolo degli Artisti di Roma, ma diventano una band a Londra, dove vivono per qualche anno. Poi, decidono di trasferirsi a Teggiano, un paesino di campagna in provincia di Salerno. Qui costruiscono uno studio di registrazione in una masseria immersa fra gli ulivi; e danno vita a Grattacieli di Basilico.

I Settembre raccontano così Due come noi: “Nel video ci sono i luoghi, i colori e le situazioni diverse che ci hanno accompagnato fino ad oggi. Città ed esperienze unite dalla musica. Due come noi, fragili eroi, un po’ amore e un po’ guai, abbracciati a quello che sarà, mentre dorme la città. Sono i versi di una canzone per chi crede nei propri sogni e nella potenza dirompente dell’amore per la vita. In un momento come questo ne abbiamo davvero bisogno”.

Settembre – Due come noi – Video

Grattacieli di basilico, l’album d’esordio

Gli elementi che caratterizzano Due come noi, si ritrovano in tutto l’album Grattacieli di basilico, pubblicato a fine settembre 2020. Il disco (Oltre le mura Records) è una dedica alla vita che i Settembre hanno vissuto a Londra, Roma e Teggiano. Le canzoni che lo compongono, costituiscono un viaggio musicale alla scoperta di quegli spazi – reali o immaginari – che custodiscono l’intimità di Angela e Ivan. Si parte dall’amore e si arriva all’amore.

Grattacieli di basilico è composto da 8 tracce. Ecco qui di seguito la tracklist:

01 – Teggiano

02 – Lenzuola Blu

03 – Luna e Luca

04 – Due Come Noi

05 – Grattacieli di Basilico

06 – Giugno

07 – Roma di Sera

08 – Le Tue Camicie

Nelle canzoni di Grattacieli di basilico, gli elementi autobiografici si mescolano con elementi cittadini e naturali, dando vita a universi onirici, atmosfere delicate, sensazioni intense. A proposito dell’album, i Settembre dicono: “Già nella prima traccia, Teggiano, sono presenti i nostri caratteri distintivi. Melodie ricche e complesse che ricordano i grandi della bossa nova e del jazz pur volendo rimanere squisitamente pop e un linguaggio diretto e poetico. Le atmosfere vengono definite da suoni lontani e riverberati, dall’uso massiccio di chitarre classiche, chitarre lapsteel hawaiane, synth e orchestrazioni. Ci siamo aperti a nuove soluzioni sonore, come in Due Come Noi, dove i versi culminano in un lungo assolo di lapsteel che ricorda i Pink Floyd o, nel gran finale dell’album con Le Tue Camicie – una canzone scritta per il papà di Angela, scomparso in giovane età e anche lui musicista – dove ci siamo lasciati andare a un’estasi sonora che sfocia nella psichedelìa”.

Grattacieli di Basilico è stato scritto, prodotto e mixato interamente dal duo. Il mastering è stato affidato a Julian Lowe, ingegnere dei celebri Metropolis Studios di Londra.

Conosciamo meglio i Settembre

Coppia nella musica e nella vita, Angela Cicchetti e Ivan Imperiali provengono dalla stessa regione, la Campania. Però, si conoscono a Roma, nel quartiere bohèmien del Pigneto. Diventano una band a Londra, dove fanno la gavetta suonando nei locali canzoni della tradizione cantautoriale italiana riarrangiati per chitarra classica e voce. L’esperienza diventa un disco, Settembre, pubblicato dall’etichetta belga DimDin Records.

Nel 2018, Angela e Ivan decidono di tornare in Italia e vengono ammessi al Conservatorio Jazz di Salerno. Si stabiliscono nelle campagne di Teggiano (SA), nella casa che era appartenuta alla nonna di Angela, e lì costruiscono un piccolo studio di registrazione che chiamano il Red Temple Studio. Per i Settembre è un cambio di vita radicale, dalla metropoli alle colline di ulivi, che però consente loro di dedicarsi interamente al proprio progetto musicale.

Nel 2019 escono i loro primi 3 singoli: Teggiano (ispirato dal paese che li ha accolti), Luna e Luca, e Lenzuola Blu. Quello stesso anno i Settembre vincono il Music Indie Contest organizzato da NEM Nuove Energie Musicali; arrivano in finale al Premio Donida; e partecipano ad Area Sanremo.

A giugno 2020, esce il nuovo singolo Giugno che anticipa l’uscita dell’album d’esordio Grattacieli di basilico. Il percorso artistico dei Settembre prosegue ora con Due come noi.

Per conoscere meglio i Settembre, potete visitare il sito ufficiale, la pagina Facebook e il profilo Instagram del duo.