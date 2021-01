E’ finalmente stata svelata la data di uscita dell’album d’esordio di Seryo Nessun Titolo. Il progetto discografico vedrà la luce il prossimo 22 gennaio, ma è già disponibile il presave e preorder.

Seryo è il nuovo progetto artistico di Nicola Cavallaro, giovane artista già visto a The Voice France 2017 e X Factor 2019.

L’annuncio dell’album non è certo una sorpresa, in quanto dopo i singoli C’è posta per te, Bad Boy e Per un po’ di metadone (ne abbiamo parlato Qui e Qui) era atteso l’arrivo di un progetto più ampio.

Il disco sarà composto da 12 tracce, comprese le tre canzoni già pubblicate, che racconteranno la sua personale visione del mondo e della società. Un percorso musicale che metterà in risalto la sua originale rivisitazione delle sonorità che affondano le radici nel cantautorato italiano, ma che rinunciano a incursioni nel rap.

Così Seryo descrive Nessun Titolo. La copertina è curata da Emmanuel Viola, in arte Evviart, giovane illustratore celebre per i suoi disegni a tema erotico, dopo aver creato le cover dei tre singoli dell’artista usciti fino a ora.

Nei giorni scorsi Seryo ha postato una foto su Instagram con una chitarra di primissimo livello, la Epiphone Masterbilt Century Deluxe. Un modo per annunciare un’altra importante novità.

“Finalmente posso dirvelo, sono entrato a far parte della leggendaria famiglia GIBSON. Grazie di cuore Eleonora e Gibson Italy per aver deciso di supportare la mia musica e i miei progetti, per me è un onore immenso.”