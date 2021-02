senzafestival ricorda il valore dei Festival e dei Contest musicali

Dopo il Festival Day del 30 aprile 2020 cui hanno aderito oltre 100 Festival, arriva #senzafestival. Si tratta di un evento che si terrà da remoto il 28 febbraio 2021 alle ore 18. L’obiettivo è sottolineare l’importanza e il valore dei Festival e dei contest di musica popolare contemporanea.

L’evento è organizzato ad un anno dallo stop del settore dei live, iniziato il 23 febbraio 2020. Con #senzafestival, i Festival e i Contest che hanno fatto la storia della nuova musica in Italia tornano a segnalare la loro fondamentale presenza. Lo fanno tutti insieme nella stessa giornata, in contemporanea, con l’evento del 28 febbraio.

I Festival musicali indipendenti e i Contest per emergenti, così come i Premi dedicati alla Musica, sono fondamentali per la crescita del mondo della musica. Sono elementi imprescindibili per la diffusione culturale, sostenendo processi di coesione sociale. Sono eventi con un ruolo di prim’ordine nel settore della cultura, dell’economia, del turismo, dell’aggregazione sociale e giovanile di un territorio.

I Festival e i contest contribuiscono attivamente alla promozione dell’arte attraverso la proposta di musica originale ed inedita, suonata dal vivo. In ogni angolo d’Italia, dalla più grande città al più piccolo borgo, vengono organizzati eventi musicali. Questi eventi vivacizzano i centri storici, portano nuovo turismo, contrastano il disagio nei quartieri periferici, e spesso sono palestre per nuovi talenti.

Come aderire a #senzafestival

#senzafestival è un evento a cura del circuito della Rete dei Festival con It Folk, Musica Jazz, Circuito Ska e tante altre reti. L’obiettivo è porre l’attenzione sull’assoluta incertezza del futuro per i Festival e gli eventi musicali.

Si può aderire a #senzafestival con il proprio Festival indicando: nome del festival, genere e stile, città, luogo e periodo abituale di allestimento. In sede di adesione, è possibile comunicare: artista e luogo in cui si promuove il festival e il suo appello per poter proseguire grazie a bandi, sostegni, ristori e date per la ripartenza dello spettacolo dal vivo.

Per aderire bisogna scrivere alle seguenti email: segreteria@materialimusicali.it – grossi.arch.roberto@gmail.com

Come si svolgerà l’evento

Tutti dovranno essere collegati a un link zoom domenica 28 febbraio alle ore 18 dal vivo, da un proprio spazio dove sia visibile il nome del festival con un organizzatore e/o un musicista.

Alle ore 18 partirà il collegamento zoom sulla pagina Facebook della Rete dei Festival che durerà circa 15 minuti in cui si illustreranno i seguenti punti:

1) rivendicare la necessità di garantire la sopravvivenza dei festival attraverso apposite forme di sostegno;

2) la loro fondamentale importanza, per la funzione di scouting, di aggregazione culturale, sociale e di comunità;

3) la loro funzione di piattaforma e palestra per i giovani talenti, l’unica che di fatto garantisce spazi di visibilità ed espressione;

4) appello a Mibact, alla Siae, al Nuovo Imaie e altri soggetti per piccoli finanziamenti straordinari per tenere in vita queste realtà che stanno scomparendo all’80%, con una una gravissima perdita culturale.

Ecco chi ha aderito a #senzafestival

Hanno già aderito:

Premio Lunezia, Suoni della Murgia, Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty, Rock Targato Italia, Farci Sentire – Musplan, Festival Orienteoccidente – Toscana.

Poi: Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente, Castelrock, Orzorock, Premio Bindi, Premio Manente, Le Castella Tarantella Week, Tarantarsia, Roccalling Festival, Messapia Summer Festival, Tieni il Palco, Disco Novità, Celidonia Festival, Reno Splash, Voci d’Oro (Cinquant’anni e dintorni).

Ed ancora: Festival Popolare Italiano, GRMeets, Festival di Voce in Voce, Lennon Festival, Premio Spazio d’Autore, Livorno Unplugged Day, Assisi Suono Sacro, Biella Festival, Balla Coi Cinghiali, Faenza Rock, Lazio Sound, Mo’l’estate Spirit Festival, Festival della Poesia, Festival di Editrice Zona, Premio Botteghe d’Autore, Sicily Folk Fest, Milo Folk Fest, Echi nel vento, Le nuvole teatro, Incontra, Pastorizia in festival, Premio Luttazzi, Acqua e Vino Chianciano Terme Music Festival.