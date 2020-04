Senhit: sul web impazza la #freakydance creata da Luca Tommassini

Come è noto quest’anno l’Eurovision Song Contest 2020 non avrà luogo (Qui il nostro articolo), ma Senhit che vi avrebbe dovuto prendere parte per San Marino non si è fermata un minuto e ora ha lanciato la #freakydance!

Freaky è il brano che Senhit avrebbe dovuto portare sul palco dell’Ahoy di Rotterdam. L’artista italo-eritrea e Luca Tommassini, il creative director che l’avrebbe dovuta accompagnare nella gara, hanno deciso di regalare ai fan eurovisivi una divertente coreografia del brano, che unisce passi di danza conosciuti da tutti ai movimenti che la cantante avrebbe portato sul palco!

È stato pubblicato su Instagram il video tutorial per imparare tutti assieme la #freakydance che sta ricevendo grandi consensi e sta cominciando a diffondersi.

SENHIT #FREAKYDANCE

“Dopo la cancellazione di EUROVISION SONG CONTEST 2020, in questo momento di emergenza mondiale, abbiamo ancora più bisogno di sentirci uniti, di ballare, cantare e sorridere! Per questo mi rivolgo a tutti gli “orfani di Eurovison”, per ricordare che la musica non conosce confini!”

Queste le parole di Senhit che in poche ore ha visto crescere le visualizzazioni fino a raggiungere personaggi noti come Paola Barale, Justine Mattera e Carolyn Smith.

Inoltre Senhit ha ideato e lanciato sulla sua pagina Instagram la challange #hugforesc2020 con l’obiettivo di coinvolgere tutti i concorrenti dell’edizione cancellata in un virtual hug. Il primo nominato è stato Blas Cantò, il rappresentante spagnolo.

Per ora la catena ha coinvolto anche i concorrenti di Cipro, Norvegia e Svezia.

Foto di Fabrizio Cestari