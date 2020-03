Venerdì 6 marzo alle 12 è arrivata l’ufficialità in diretta su San Marino Tv: Senhit tornerà a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest dopo l’esperienza del 2011 a Dusseldolf (Qui il nostro articolo con l’indiscrezione). Allora l’artista italo eritrea si fermò in semifinale, penalizzata dal risultato del televoto.

Per la prima volta la canzone da portare sul palco dell’Esc verrà scelta attraverso una digital battle attiva sul sito www.senhit.com/eurovision.

Nel team che accompagnerà Senhit sul palco di Rotterdam ci sarà anche Luca Tommassini in veste di Creative Director.

SENHIT – LA SCELTA DEL BRANO

Senhit ha deciso di far scegliere la canzone da portare sul palco dell’Eurovision 2020 dai suoi fans e dall’ampio pubblico eurovisivo.

Da sabato 7 marzo alle ore 9.00 fino alla mezzanotte di domenica 8, sarà possibile infatti esprimere la propria preferenza per la canzone che Senhit interpreterà sul palco dell’Ahoy Arena di Rotterdam. Si sfideranno i singoli Freaky! e Obsessed, due brani elettro pop con sonorità internazionali.

Lunedì 9 marzo, sulla base dei voti raccolti, sarà svelata la canzone che l’artista porterà in gara all’Eurovision 2020.

I brani verranno arricchiti dalle coreografie di Luca Tommassini che ha già lavorato con Senhit curando la regia del singolo Dark Room.

Senhit si esibirà nella seconda semifinale di giovedì 14 maggio insieme a Austria, Moldavia, Polonia, Serbia, Islanda, Repubblica Ceca, Grecia, Estonia, Danimarca, Bulgaria, Svizzera, Finlandia, Armenia, Lettonia, Georgia, Portogallo e Albania. Il brano verrà votato da Francia, Germania e Regno Unito e non dall’Italia.

L’artista italo eritrea cercherà di portare San Marino in finale per la terza volta e migliorare il best rank ottenuto lo scorso anno da Serhat che con Say Na Na Na! si piazzò al 19° posto.

Foto di Fabrizio Cestari