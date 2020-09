Senhit Ding A Dong

Prosegue #FreakyTripToRotterdam, le tappe di avvicinamento di Senhit all’Eurovision Song Contest 2020. Il brano scelto per il mese di settembre è Ding A Dong, pezzo che vinse l’Eurovision 1975 e proposto dal gruppo Teach-In, formato da Gettie Kaspers, Chris de Wolde, Ard Weenink, Koos Versteeg, John Gaasbeek e Ruud Nijhuis.

Il viaggio di Senhit verso Rotterdam questo mese si ferma proprio in Olanda, dopo aver esplorato la musica del turco Sertab Erener (Everyway That I Can, ESC 2003) e del bielorusso Teo (Cheesecake, ESC 2014).

L’artista ha realizzato insieme a Luca Tommassini un videoclip nel quale appare per un cameo Getty Kaspers, cantante dei Teach-In.

SENHIT DING A DONG

“Il video si apre con la frase di Oscar Wilde ‘Be afraid of nothing’… A volte si è spaventati da ciò che viene percepito come ‘diverso’, come una drag queen, che non è altro che un’artista professionista a 360 gradi. Il rispetto dell’essere umano e il divertimento sono la peculiarità del mio Freaky trip to Rotterdam. Sorpresa: Getty Kaspers quando ha saputo che giravamo il terzo capitolo e avevamo scelto proprio ‘Ding a dong’ ha deciso di fare un cameo nel video! Per me è stato un grandissimo onore omaggiare l’Olanda dove questa canzone è molto conosciuta: allegra, positiva, freaky!”

Queste le parole di Senhit. Prosegue Luca Tommassini.