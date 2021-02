Senhit Alcohol is Free

Si avvicina l’Eurovision Song Contest 2021 e Senhit prosegue nel suo progetto Freaky Trip To Rotterdam. Il brano scelto per il mese di febbraio è Alcohol is Free.

Senhit e Luca Tommassini hanno scelto il brano che è stato presentato da Koza Mostra feat. Agathōnas Iakovidīs per la Grecia all’Eurovision Song Contest 2013, dove si è classificato al sesto posto.

Senhit reinterpreta la canzone in lingua originale e enfatizza l’animo più combattivo di questo brano, attraverso un trucco straordinario e abiti che richiamano la cultura greca.

SENHIT ALCOHOL IS FREE

Il video di Alcohol is Free si divide in tre quadri. Luca Tommassini comincia ricoprendo i vestiti e i volti di Senhit e dei due ballerini con i colori della bandiera greca, per poi spingersi prima verso il dark, omaggio all’eleganza provocatoria francese, con rimandi al video di Etienne di Guesch Patti, ma anche di Open Your Heart di Madonna, e finire con il folle arcobaleno di colori del tribal chic.

Le coreografie sono di Gianmaria Giuliattin e Angelo Recchia.

Nel frattempo, aspettando l’Eurovision Song Contest 2021 che prenderà il via il 18 maggio prossimo a Rotterdam, Senhit e San Marino RTV ufficializzano che il 23 febbraio sveleranno il brano che porteranno in gara!