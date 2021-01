E’ uscito il 21 gennaio il nuovo singolo del duo queer Sem&Stènn, Champagne, in distribuzione Believe Digital. Il video è uno sguardo che cerca di svelare una superficialità in un mondo fatto di apparenze.

Champagne è un pezzo uptempo electro pop ricco di influenze: urban, house e 70s, come fossimo in un club avveniristico. Il brano racconta il miraggio della vita sfarzosa come obiettivo di un interminabile ed estenuante sforzo per raggiungerla, l’essere extra, sempre sopra le righe, come mood perenne e l’importanza di esaltare la propria unicità senza compromessi.

Questo singolo anticipa il concept album di prossima uscita, il primo disco completamente in italiano del duo.

“Con Champagne ci siamo immaginati il momento in cui ce la potremo veramente scialare dopo tutto il lavoro e i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni, tra disavventure, incontri del terzo tipo e incidenti di percorso. È la soundtrack di una festa wild senza fine con litri di champagne, invitati presi bene e outfit memorabili.” – Sem&Sténn

Nel video musicale di Champagne, Sem&Stènn ci portano in un motel gestito da Lilly Meraviglia, meravigliosamente camuffata da signora di mezza età, che si trasforma in una suite opulenta e sfarzosa.

“Una sera d’estate a Roma abbiamo conosciuto Lilly e ci siamo divertiti un sacco ad immaginare situazioni surreali. Ci siamo detti di fare qualcosa insieme prima o poi, e il video di Champagne aveva una parte perfetta per lei: una burbera proprietaria di Motel che ci regala una bottiglia magica. Una volta stappata, ci porta in un mondo di eccessi: le ispirazioni partono da Wes Anderson a Kubrick, fino a cult anni ’90 come La Morte Ti Fa Bella. Il video è diretto da Salvatore Puglisi (Sem) e prodotto dalla nostra casa di produzione AlienoStudio. Siamo già al lavoro per realizzare le visioni di altri artisti che usciranno molto presto” ha detto il duo a proposito del videoclip.

Sem&Stènn si conoscono nel 2007, in un blog di musica. Dieci anni dopo, il rapporto artistico sfocia in una partecipazione a X Factor. Qua il duo si fa portavoce di una scena musicale LGBTIQ+ attiva e creativa italiana.

Negli anni successivi, hanno portato avanti un percorso musicale elettro-pop avanguardistico con il loro primo album OFFBEAT e i singoli stand alone, tra cui un featuring insieme a YaMatt.

Champagne è solo l’ultimo singolo che anticipa il primo album interamente in italiano di Sem&Stènn.