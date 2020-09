E’ uscito il nuovo singolo dei Selton Fammi scrollare. Per l’occasione sono stati coinvolti Willie Peyote ed Emicida.

Il brano indica chiaramente che la band italo brasiliana prosegue nella fase di esplorazione dell’universo urban. Durante il lockdown i tre ragazzi hanno pubblicato una rivisitazione di Waiting In Vain di Bob Marley (ne abbiamo parlato Qui) e poi il brano Estate, cover della celebre canzone di Bruno Martino, prodotta da Priestess.

Emicida è uno dei più rispettati e conosciuti rapper brasiliani. Con le sue abilità liriche e la sua grande musicalità è riuscito a conquistarsi diverse nomination ai Latin Grammy e ha vinto numerosi Mtv Video Music Awards.

Il nuovo singolo è stato presentato in anteprima a Heroes. Questo il messaggio della band prima dell’esibizione sul palco dell’Arena di Verona.

“Arena di Verona stasera! È incredibile per noi esserci in questo concertone. Artisti uniti per dare supporto ai lavoratori della musica, persone, famiglie, parte fondamentale di questo lavoro. Sul palco suoneremo un pezzo nuovo, insieme a Willie Peyote.”