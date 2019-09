Mario Venuti e Seba, cantautori e artisti accomunati dalla terra natia, la Sicilia, regione che nella scrittura di entrambi ricopre un ruolo importante, sono pronti a lanciare questo venerdì il singolo Mi gira la testa, un duetto che racconta molto del loro percorso artistico comune.

Ma non è solo la Sicilia ad accomunare i due artisti… c’è anche l’amore per l’arte e per la cultura della Magna Grecia. La loro collaborazione parte i realtà da lontano e, nel 2018, Seba ha anche prodotto l’album Motore di vita per Mario Venuti.

Mi gira la testa è un brano romantico nel testo e attuale nelle sonorità sempre afferenti alla sfera anglosassone, da cui entrambi traggono spunto per le loro composizioni. Ecco come lo racconta Seba…

“Si tratta di un brano pop dalle sonorità e dal profumo degli anni ’80 che affronta in chiave a tratti ironica il rincorrersi dei sentimenti, il perdono visto come momento di crescita, i bilanci del cuore. L’intervento canoro di Mario è risolutivo nel testo, è il consiglio che tutti vorremmo ricevere“.

Per questa unione Mario Venuti e Seba hanno voluto proporre una canzone impegnata ma anche leggera con un tratto distintivo, l’eleganza, come conferma lo stesso Venuti…

“Le canzoni di Seba hanno sempre grazia ed eleganza. Insieme abbiamo confezionato hit memorabili come Caduto dalle Stelle. E qui torniamo a mettere insieme le nostre forze compositive e vocali“.

Anche la copertina è stata curata nel dettaglio, un’immagine fumettistica che rende i due artisti, complici oltre che colleghi, scanzonati oltre che impegnati musicalmente.

Mi Gira la testa è un brano uscito dal cassetto comune di Seba e Mario Venuti che infatti firmano insieme musica e parole, ma in quel cassetto ci sono altre produzioni pronte a venire alla luce perché i due cantautori hanno molto da dare e da raccontare al pubblico amante della buona musica d’autore.