Scott Storch e Capo Plaza nel remix di “Fuego de calor” feat. Ozuna&Tyga

Dal 4 agosto 2020 è negli store digitali il nuovo remix del brano Fuego de calor feat. Ozuna & Tyga. Il pezzo, che vedeva la collaborazione del produttore Scott Storch con gli artisti di musica latina Ozuna & Tyga, si arricchisce della presenza della star multiplatino Capo Plaza.

Con questo remix, Scott Storch e Capo Plaza sono pronti ad accendere l’estate e a far ballare tutti. Scott Storch è protagonista della musica hip hop. Ha prodotto molti singoli di successo, tra cui Cry Me A River di Justin Timberlake, Candy Shop e Just A Lil Bit di 50 Cent, Run It di Chris Brown, Fighter di Christina Aguilera. Ha lavorato con artisti come Beyoncé, P!Nk, Gwen Stefani, T.I., Fat Joe, Big Boi, Nas, Snoop Dogg, Lil ’Kim, Kelly Rowland. Recentemente, ha collaborato con alcuni degli artisti più importanti della scena musicale internazionale, come Post Malone, Roddy Ricch, A Boogie Wit da Hoodie, 6ix9ine.

Capo Plaza aggiunge questa collaborazione internazionale ai precedenti successi con A Boogie Wit Da Hoodie in Look Back At It e con Aya Nakamura in Pookie, entrambi doppio disco di platino in Italia. Il suo ultimo album 20 è in classifica da 120 settimane ed è certificato triplo platino. Il disco contiene le hit Tesla (Quadruplo Platino), Giovane Fuoriclasse (Triplo platino), Uno squillo e Ne è valsa la pena (Doppio Platino), Non cambierò mai (Platino) e 20 (Oro).

Con questa nuova collaborazione internazionale con Scott Storch, Capo Plaza si conferma tra gli artisti più rilevanti della scena urban italiana e non solo.